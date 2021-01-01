Курс валют у Луцьку на 15 лютого
Сьогодні, 09:17
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.80, а продаж – 28.00.
Євро при купівлі становить – 33.50, продажу – 33.88.
Курс російського рубля: купівля – 0.37, продаж – 0.38.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.50, продаж – 7.60.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 33.50, продажу – 33.88.
Курс російського рубля: купівля – 0.37, продаж – 0.38.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.50, продаж – 7.60.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Через негоду перекрили ще одну трасу на Волині
Сьогодні, 09:35
Курс валют у Луцьку на 15 лютого
Сьогодні, 09:17
Актову залу опечатали: волинський коледж потребує ремонту. ВІДЕО
Сьогодні, 08:23