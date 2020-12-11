Через негоду перекрили ще одну трасу на Волині





Про це



Обмеження руху великовагових та великогабаритних транспортних засобів наразі діють на автомобільних дорогах державного значення Волині:



Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – / Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/ на ділянці смт. Торчин – с.Шклинь;



Т-03-05 Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі на ділянці с.Павлівка – смт.Локачі.



Тимчасове обмеження руху ввели через складні погодні умови, що призвели до ускладнень руху, з міркувань безпеки учасників дорожнього руху та з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки.



Обмеження діятимуть до закінчення негоди та забезпечення безпечного проїзду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 23 години 14 лютого заборонили рух автотранспортних засобів усіх категорій на автомобільній дорозі Т-03-03 Луцьк – Радомишль – Демидівка – Дубно (в межах Волинської області).Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.Обмеження руху великовагових та великогабаритних транспортних засобів наразі діють на автомобільних дорогах державного значення Волині:Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – / Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/ на ділянці смт. Торчин – с.Шклинь;Т-03-05 Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі на ділянці с.Павлівка – смт.Локачі.Тимчасове обмеження руху ввели через складні погодні умови, що призвели до ускладнень руху, з міркувань безпеки учасників дорожнього руху та з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки.Обмеження діятимуть до закінчення негоди та забезпечення безпечного проїзду.

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