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Через негоду перекрили ще одну трасу на Волині

Через негоду перекрили ще одну трасу на Волині
З 23 години 14 лютого заборонили рух автотранспортних засобів усіх категорій на автомобільній дорозі Т-03-03 Луцьк – Радомишль – Демидівка – Дубно (в межах Волинської області).

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Обмеження руху великовагових та великогабаритних транспортних засобів наразі діють на автомобільних дорогах державного значення Волині:

Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – / Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/ на ділянці смт. Торчин – с.Шклинь;

Т-03-05 Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі на ділянці с.Павлівка – смт.Локачі.

Тимчасове обмеження руху ввели через складні погодні умови, що призвели до ускладнень руху, з міркувань безпеки учасників дорожнього руху та з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки.

Обмеження діятимуть до закінчення негоди та забезпечення безпечного проїзду.

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Теги: Волинь, негода, траса, Луцьк, Дубно
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