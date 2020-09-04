5 тисяч пачок сигарет: волинянин віз контрабанду до країн ЄС





Про це



У суботу ввечері, 13 лютого, оперативні співробітники Держприкордонслужби, перевіряючи інформацію, на автодорозі Ковель – Любомль зупинили легковик «Шкода». Під час огляду багажного відділення правоохоронці виявили 10 ящиків з тютюновими виробами.



53-річний волинянин мав намір перевезти до країн ЄС 5 тисяч пачок сигарет без марок акцизного збору.



Транспортний засіб та тютюнові вироби вилучили поліцейські.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин спробував перевезти 10 ящиків контрабандних сигарет до країн ЄС.Про це йдеться на сайті Державної прикордонної служби України.У суботу ввечері, 13 лютого, оперативні співробітники Держприкордонслужби, перевіряючи інформацію, на автодорозі Ковель – Любомль зупинили легковик «Шкода». Під час огляду багажного відділення правоохоронці виявили 10 ящиків з тютюновими виробами.53-річний волинянин мав намір перевезти до країн ЄС 5 тисяч пачок сигарет без марок акцизного збору.Транспортний засіб та тютюнові вироби вилучили поліцейські.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію