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5 тисяч пачок сигарет: волинянин віз контрабанду до країн ЄС

5 тисяч пачок сигарет: волинянин віз контрабанду до країн ЄС
Волинянин спробував перевезти 10 ящиків контрабандних сигарет до країн ЄС.

Про це йдеться на сайті Державної прикордонної служби України.

У суботу ввечері, 13 лютого, оперативні співробітники Держприкордонслужби, перевіряючи інформацію, на автодорозі Ковель – Любомль зупинили легковик «Шкода». Під час огляду багажного відділення правоохоронці виявили 10 ящиків з тютюновими виробами.

53-річний волинянин мав намір перевезти до країн ЄС 5 тисяч пачок сигарет без марок акцизного збору.

Транспортний засіб та тютюнові вироби вилучили поліцейські.
5 тисяч пачок сигарет: волинянин віз контрабанду до країн ЄС

5 тисяч пачок сигарет: волинянин віз контрабанду до країн ЄС

5 тисяч пачок сигарет: волинянин віз контрабанду до країн ЄС

5 тисяч пачок сигарет: волинянин віз контрабанду до країн ЄС

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Теги: Волинь, волинянин, контрабанда, сигарети
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