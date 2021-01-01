На Волині померла лікарка-педіатр
Сьогодні, 11:05
14-го лютого відійшла у вічність 71-річна лікар-педіатр Войтович Ганна Костянтинівна з Володимира-Волинського.
Жінка довгий час працювала дитячим педіатром у місцевій лікарні, згодом у Володимир-Волинському ліцеї-інтернаті “Центр освіти”. В ТМО сімейним лікарем працює її чоловік Микола Войтович, - пише Буг.
Відомо, що Ганна Костянтинівна померла в лікарні у неврологічному відділенні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним померлої.
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Жінка довгий час працювала дитячим педіатром у місцевій лікарні, згодом у Володимир-Волинському ліцеї-інтернаті “Центр освіти”. В ТМО сімейним лікарем працює її чоловік Микола Войтович, - пише Буг.
Відомо, що Ганна Костянтинівна померла в лікарні у неврологічному відділенні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним померлої.
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