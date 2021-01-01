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На Волині померла лікарка-педіатр

На Волині померла лікарка-педіатр
14-го лютого відійшла у вічність 71-річна лікар-педіатр Войтович Ганна Костянтинівна з Володимира-Волинського.

Жінка довгий час працювала дитячим педіатром у місцевій лікарні, згодом у Володимир-Волинському ліцеї-інтернаті “Центр освіти”. В ТМО сімейним лікарем працює її чоловік Микола Войтович, - пише Буг.

Відомо, що Ганна Костянтинівна померла в лікарні у неврологічному відділенні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним померлої.

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Теги: смерть, лікарка, Волинь
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