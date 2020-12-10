За минулу добу на Волині виявили 45 нових випадків захворювання на COVID-19





Про це



За весь час пандемії в області зареєстрували 38 147 підтверджених випадків COVID-19. Одужало 35 456 осіб. 602 випадки хвороби завершилися летально.



Розподіл випадків:



місто Луцьк – 10,

Горохівський район – 1,

Ківерцівський район – 2,

Рожищенський район – 3,

місто Нововолинськ – 6,

Іваничівський район – 3,

Локачинський район – 3,

місто Ковель – 5,

Ковельський район – 1,

Турійський район – 1,

Камінь-Каширський район – 5,

Любешівський район – 5.



В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 151 792 особи. За минулу добу обстежили 55 осіб.



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