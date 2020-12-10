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За минулу добу на Волині виявили 45 нових випадків захворювання на COVID-19

За минулу добу на Волині виявили 45 нових випадків захворювання на COVID-19
За останню добу на Волині зареєстрували 45 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало за добу 22 особи, летальних випадків немає.

Про це інформує Волинська ОДА.

За весь час пандемії в області зареєстрували 38 147 підтверджених випадків COVID-19. Одужало 35 456 осіб. 602 випадки хвороби завершилися летально.

Розподіл випадків:

місто Луцьк – 10,
Горохівський район – 1,
Ківерцівський район – 2,
Рожищенський район – 3,
місто Нововолинськ – 6,
Іваничівський район – 3,
Локачинський район – 3,
місто Ковель – 5,
Ковельський район – 1,
Турійський район – 1,
Камінь-Каширський район – 5,
Любешівський район – 5.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 151 792 особи. За минулу добу обстежили 55 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація, COVID-19, статистика
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