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У Луцьку жінка під час пиятики підрізала співмешканця

У Луцьку жінка під час пиятики підрізала співмешканця
У Луцьку жінка вдарила ножем у груди співмешканця.

У п’ятницю вночі на приймальне відділення Луцької міської клінічної лікарні доставили 49-річного чоловіка із травмою грудною клітки, повідомляє сектор комунікації полції Волині.

Медики невідкладно надали потерпілому допомогу. Поліцейські з’ясували, що співмешканці за місце проживання розпивали алкогольні напої. Під час застілля між ними виник конфлікт. Жінка кухонним ножем спричинила тілесне ушкодження потерпілому в область грудної клітки.

Зловмисницю поліцейські затримали та оголосили про підозру за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Триває слідство.

Фото - ілюстративне

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Теги: ЛУцьк, ніж, пиятики
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