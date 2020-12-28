У Луцьку горів 2-поверховий будинок: від сильних опіків у лікарні померла жінка
Сьогодні, 11:37
У двоповерховому житловому будинку на вулиці Львівській у Луцьку трапилася пожежа. Від сильних опіків померла пенсіонерка.
Пожежа трапилась 13 лютого о 13:48, - пише У ДСНС України у Волинській області.
Пожежу ліквідували працівники 2-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька. Під час гасіння рятувальники виявили у помешканні 82-річну жінку й передали медикам.
Потерпілу госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні. О 16:18 від отриманих термічних опіків жінка померла.
Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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Пожежа трапилась 13 лютого о 13:48, - пише У ДСНС України у Волинській області.
Пожежу ліквідували працівники 2-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька. Під час гасіння рятувальники виявили у помешканні 82-річну жінку й передали медикам.
Потерпілу госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні. О 16:18 від отриманих термічних опіків жінка померла.
Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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