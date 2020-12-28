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У Луцьку горів 2-поверховий будинок: від сильних опіків у лікарні померла жінка

У Луцьку горів 2-поверховий будинок: від сильних опіків у лікарні померла жінка
У двоповерховому житловому будинку на вулиці Львівській у Луцьку трапилася пожежа. Від сильних опіків померла пенсіонерка.

Пожежа трапилась 13 лютого о 13:48, - пише У ДСНС України у Волинській області.

Пожежу ліквідували працівники 2-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька. Під час гасіння рятувальники виявили у помешканні 82-річну жінку й передали медикам.

Потерпілу госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні. О 16:18 від отриманих термічних опіків жінка померла.

Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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Теги: опіки, жінка, Луцьк
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