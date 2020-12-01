На Волині під час пожежі у житловому будинку знайшли тіло чоловіка





Пожежа трапилася увечері 13 лютого, інформує пресслужба волинських рятувальнів.



Зазначасють, співробітники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля, які прибули за викликом, виявили на місці події тіло 74-річного чоловіка.



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За попередніми даними, до пожежі призвело порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.



Фото - ілюстративне

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