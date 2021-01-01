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У Луцькому районі на смерть замерз чоловік

У Луцькому районі на смерть замерз чоловік
У селі Великий Омеляник, що біля Луцька, знайшли тіло замерзлого чоловіка.

Про це стало відомо з телеграм-каналу місцевих новин, інформацію для Район.Луцьк підтвердили у пресслужбі поліції.

Трагедія сталася вранці 15 лютого.

На місці працює слідчо-оперативна група. Деталі – згодом.

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Теги: Волинь, Великий Омеляник, замерз чоловік, смерть
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