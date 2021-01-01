У Луцькому районі на смерть замерз чоловік





Про це стало відомо з телеграм-каналу місцевих новин, інформацію для



Трагедія сталася вранці 15 лютого.



На місці працює слідчо-оперативна група. Деталі – згодом.

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