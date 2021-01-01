У Луцькому районі на смерть замерз чоловік
Сьогодні, 11:50
У селі Великий Омеляник, що біля Луцька, знайшли тіло замерзлого чоловіка.
Про це стало відомо з телеграм-каналу місцевих новин, інформацію для Район.Луцьк підтвердили у пресслужбі поліції.
Трагедія сталася вранці 15 лютого.
На місці працює слідчо-оперативна група. Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це стало відомо з телеграм-каналу місцевих новин, інформацію для Район.Луцьк підтвердили у пресслужбі поліції.
Трагедія сталася вранці 15 лютого.
На місці працює слідчо-оперативна група. Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У селі поблизу Луцька жінок безкоштовно обстежуватимуть на рак
Сьогодні, 11:55
У Луцькому районі на смерть замерз чоловік
Сьогодні, 11:50