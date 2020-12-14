На Волині у власному будинку через куріння загинув чоловік
Сьогодні, 15:45
Уночі 14 лютого тіло чоловіка виявили під час гасіння пожежі у дерев’яному будинку в селі Сошичне Камінь-Каширського району.
Про це інформує У ДСНС України у Волинській області.
Горіння ліквідували працівники 8-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та працівники місцевої пожежної команди села Сошичне.
Імовірно, пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем під час куріння.
Нагадаємо, що увечері 13 лютого під час пожежі в житловому будинку у місті Ковелі виявили тіло 74-річного чоловіка.
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Про це інформує У ДСНС України у Волинській області.
Горіння ліквідували працівники 8-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та працівники місцевої пожежної команди села Сошичне.
Імовірно, пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем під час куріння.
Нагадаємо, що увечері 13 лютого під час пожежі в житловому будинку у місті Ковелі виявили тіло 74-річного чоловіка.
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