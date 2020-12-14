На Волині у власному будинку через куріння загинув чоловік





Про це інформує У ДСНС України у Волинській області.



Горіння ліквідували працівники 8-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та працівники місцевої пожежної команди села Сошичне.



Імовірно, пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем під час куріння.



Нагадаємо, що увечері 13 лютого під час пожежі в житловому будинку





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уночі 14 лютого тіло чоловіка виявили під час гасіння пожежі у дерев’яному будинку в селі Сошичне Камінь-Каширського району.Про це інформує У ДСНС України у Волинській області.Горіння ліквідували працівники 8-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та працівники місцевої пожежної команди села Сошичне.Імовірно, пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем під час куріння.Нагадаємо, що увечері 13 лютого під час пожежі в житловому будинку у місті Ковелі виявили тіло 74-річного чоловіка.



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