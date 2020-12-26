вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі поблизу Луцька жінок безкоштовно обстежуватимуть на рак

У селі поблизу Луцька жінок безкоштовно обстежуватимуть на рак
Жінки, які проживають в селі Баїв та в навколишніх селах, 17 лютого зможуть пройти безкоштовне обстеження на рак шийки матки.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці БО "Фонд боротьби з раком".

Адреса амбулаторії ЗПСМ, де буде проходити обстеження: с. Баїв, вул. Перемоги 1а. Початок о 13:30.

Телефон для довідок: 0684345857 (Тетяна Анатоліівна).

Нагадують, що проект із раннього виявлення раку шийки матки реалізовують спільно з КП "Волинський обласний медичний центр онкології".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцький район, безкоштовне обстеження, рак шийки матки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як мама єдиної в Україні п'ятірні пережила карантин і чим заробляє на життя. ВІДЕО
Сьогодні, 12:30
У Луцьку біля поштового відділення затримали наркозакладчика. ФОТО
Сьогодні, 12:03
У селі поблизу Луцька жінок безкоштовно обстежуватимуть на рак
Сьогодні, 11:55
У Луцькому районі на смерть замерз чоловік
Сьогодні, 11:50
На Волині під час пожежі у житловому будинку знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 11:42
Схожі новини
У селі поблизу Луцька безкоштовно обстежували жінок на виявлення онкозахворювань. ВІДЕО У селі поблизу Луцька безкоштовно обстежували жінок на виявлення онкозахворювань. ВІДЕО
04 лютий, 20:55
У селі на Волині відкрили пункт екстреної медичної допомоги. ФОТО У селі на Волині відкрили пункт екстреної медичної допомоги. ФОТО
01 лютий, 15:21
У селі поблизу Луцька легковик злетів у кювет. ФОТО У селі поблизу Луцька легковик злетів у кювет. ФОТО
16 січень, 17:32
Вбивство у Луцькому районі: зловмиснику обрали запобіжний захід Вбивство у Луцькому районі: зловмиснику обрали запобіжний захід
26 грудень, 2020, 12:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські чехи на фото ХІХ століття
Сьогодні, 13:05
 0
Як мама єдиної в Україні п'ятірні пережила карантин і чим заробляє на життя. ВІДЕО
Сьогодні, 12:30
 0
У Луцьку біля поштового відділення затримали наркозакладчика. ФОТО
Сьогодні, 12:03
 0
У селі поблизу Луцька жінок безкоштовно обстежуватимуть на рак
Сьогодні, 11:55
 0
У Луцькому районі на смерть замерз чоловік
Сьогодні, 11:50
 0
Медіа
відео
1/8