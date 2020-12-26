У селі поблизу Луцька жінок безкоштовно обстежуватимуть на рак
Сьогодні, 11:55
Жінки, які проживають в селі Баїв та в навколишніх селах, 17 лютого зможуть пройти безкоштовне обстеження на рак шийки матки.
Про це повідомляють на фейсбук-сторінці БО "Фонд боротьби з раком".
Адреса амбулаторії ЗПСМ, де буде проходити обстеження: с. Баїв, вул. Перемоги 1а. Початок о 13:30.
Телефон для довідок: 0684345857 (Тетяна Анатоліівна).
Нагадують, що проект із раннього виявлення раку шийки матки реалізовують спільно з КП "Волинський обласний медичний центр онкології".
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Про це повідомляють на фейсбук-сторінці БО "Фонд боротьби з раком".
Адреса амбулаторії ЗПСМ, де буде проходити обстеження: с. Баїв, вул. Перемоги 1а. Початок о 13:30.
Телефон для довідок: 0684345857 (Тетяна Анатоліівна).
Нагадують, що проект із раннього виявлення раку шийки матки реалізовують спільно з КП "Волинський обласний медичний центр онкології".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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