У селі поблизу Луцька жінок безкоштовно обстежуватимуть на рак





Про це повідомляють на фейсбук-сторінці БО "Фонд боротьби з раком".



Адреса амбулаторії ЗПСМ, де буде проходити обстеження: с. Баїв, вул. Перемоги 1а. Початок о 13:30.



Телефон для довідок: 0684345857 (Тетяна Анатоліівна).



Нагадують, що проект із раннього виявлення раку шийки матки реалізовують спільно з КП "Волинський обласний медичний центр онкології".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жінки, які проживають в селі Баїв та в навколишніх селах, 17 лютого зможуть пройти безкоштовне обстеження на рак шийки матки.Про це повідомляють на фейсбук-сторінці БО "Фонд боротьби з раком".Адреса амбулаторії ЗПСМ, де буде проходити обстеження: с. Баїв, вул. Перемоги 1а. Початок о 13:30.Телефон для довідок:Нагадують, що проект із раннього виявлення раку шийки матки реалізовують спільно з КП "Волинський обласний медичний центр онкології".

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