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У Луцьку біля поштового відділення затримали наркозакладчика. ФОТО

У Луцьку біля поштового відділення затримали наркозакладчика. ФОТО
У Луцьку поліцейські затримали наркозакладчика та вилучили в нього заборонені речовини на 150 тисяч гривень.

У суботу, 13 лютого, правоохоронці біля одного із поштових відділень Луцька затримали 33-річного мешканця Миколаївської області. В коробці, яку тільки отримав чоловік, правоохоронці виявили близько 200 г психотропної речовини Альфа «PVP». Психотропи поліцейські вилучили, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Попередньо встановлено, що зловмисник забезпечував функціонування телеграм-каналу, через який шукав потенційних клієнтів. Далі – фасував наркотичні та психотропні речовини, робив закладки на території Луцька.

Поліцейські провели невідкладний обшук в орендованій зловмисником кімнаті. Там вилучили 6 згортків з психотропною речовиною Альфа «PVP», психотропні речовини насипом, згорток із канабісом. Окрім цього у правопорушника виявили електронні ваги, 1000 зіп-пакетів та ніж. Усе це направили для проведення необхідних експертиз до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичний центру.

За попередніми даними, вартість вилучених психотропних речовин та наркотичних засобів за цінами «чорного» ринку становить майже 150 000 грн.

Наркозакладчика затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Дії правопорушника кваліфікують за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту, якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби). Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Сьогодні, 15 лютого зловмиснику обиратимуть запобіжних захід. Слідчі дії тривають.

У Луцьку біля поштового відділення затримали наркозакладчика. ФОТО
У Луцьку біля поштового відділення затримали наркозакладчика. ФОТО
У Луцьку біля поштового відділення затримали наркозакладчика. ФОТО
У Луцьку біля поштового відділення затримали наркозакладчика. ФОТО
У Луцьку біля поштового відділення затримали наркозакладчика. ФОТО
У Луцьку біля поштового відділення затримали наркозакладчика. ФОТО



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Теги: наркотики, Луцьк, закладки
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