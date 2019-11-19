Як мама єдиної в Україні п'ятірні пережила карантин і чим заробляє на життя. ВІДЕО





Як Оксані зараз вдається виховувати шестеро дітей без чоловіка, чим вона заробляє на життя та що допомогає цій родині переживати карантин йдеться в випуску



Унікальна одеська п’ятірня - одна на всю Україну. Влад, Денис, Саша, Даша та Давид - три хлопчики та дві дівчинки. Ці невгамовні малюки з перших днів свого життя стали відомими. Близько п'яти років тому 38-річна мікробіологиня Оксана ще була в декретній відпустці зі своєю донькою Алісою, коли дізналась, що вагітна вдруге.



"Коли у лікаря змінилося обличчя, я злякалася... Вона почала мене заспокоювати, що все добре, все добре, все нормально і почала рахувати: два, три чотири, п'ять.. .Шостий може бути і я думаю, боже, про що це вона?", - каже жінка.



Попри всі перестороги, вона виносила та народила п'ятьох здорових малюків. Але доля підготувала для Оксани ще одну несподіванку. Майже через рік після народження дітей її чоловік залишив родину. "15 або 12 січня 2017 року, він тоді зібрав речі... Я поїхала з Денисом до хірурга, приїжджаємо, а вже ні його, ні речей. Відтоді він їх і не бачив", - розповіла Оксана.



Наразі батько з дІтьми не спілкується і родині не допомагає. Таку зраду жінка важко переживає і досі. А найскладніше для неї пояснити дітям - де тато. "Діти запитують, коли ж він приїде? Він видужає? Він приїде? Ну чому ж він не приїжджає. Як їм пояснити, що начебто він живе в тому ж місті, а навіть на дзвінки не відповідає", - каже Оксана.



Та поруч із Оксаною завжди була і є її мама Оля. Вона професійна кравчиня, роботи якої колись користувалися шаленим попитом не лише в Україні, але і за її межами. "Я була портная в часи радянського союзу, обслуговувала чорноморський флот і міністерства морського флоту.. В лабораторії працювала, розробляла форму, кітеля, сорочки", - розповідає бабуся.



Але Ольга залишила роботу, відклала свою улюблену справу і присвятила всю себе онукам. "Годування, миття, приготування, прибирання... Це все лежало на мені. Оксана тільки годувала і набиралась сил. Ну, ви уявляєте, що це таке виносити 5 і що це за виснаження організму?", - каже Ольга.



Коли почався карантин, вони всі опинилися вдома на самоізоляції. Оксана каже, найбільше у цій ситуації лякали втрачені можливості для її дітей. "Найстрашніше було, коли я розуміла, що напередодні ми ходили на всякі ЛФК, мануальну терапію, у них було дуже хороше поліпшення моторики, зору, ми займалися, був классний сад, де вони навчалися. У них були дуже хороші успіхи в розвитку", - ділиться Оксана.



Та найбільше Оксана боялася за свою маму. "Коли я собі на секунду представляла, що хтось заразиться. Недай Бог щось трапиться з мамою, плюс діти, плюс я залишаюся єдиним дорослою, працездатною людиною, більше покладатися ні на кого", - розповіла вона.



За чотири роки життя в напруженому ритмі найважчим моментом Оксана називає той, коли діти хворіють. Зазвичай, усі одночасно. "Старша принесла вітрянку... Через 2 тижні проявилися симптоми у всіх по черзі, два тижні поки вони одужають", - каже Оксана.



Записати інтерв'ю з унікальною мамою нелегко. Діти вносять у знімальний день свої корективи та показують, хто тут головний. Та Оксана не сердиться, лише ніжно пригортає дітей до себе. "Сім'я - це перш за все двигун, заради кого ти живеш і до чого ти прагнеш. Для мене вони стали ось таким мотивом для розвитку, мотивом для руху", - ділиться Оксана.



За 4,5 роки Оксана пройшла шлях від покинутої розгубленої жінки з 6-ма дІтьми на руках до самодостатньої публічної персони, яка сама заробляє на життя. Оксана стала блогеркою. Вона знімає своє життя, ділиться ним із фоловерами а ще дає поради. До неї за підтримкою звертаються жінки, які теж залишилися самі з дітьми і без чоловічого плеча. А мати-героїня Оксана, як ніхто знає, що щасливою бути можна! Заради таких обіймів і слів любові від найдорожчих і гори можна зрушити.



Нагадаємо, у червні 2016 року Оксана народила п’ятьох дітей. Після народження немовлят вона разом із дітьми та чоловіком перебралися до просторої квартири, подарованої місцевими чиновниками. Бус на 8 осіб родині подарував Петро Порошенко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оксана Кобелецька з Одеси 4,5 років тому стала відомою на всю Україну. Вона народила одразу п'ять дітей, а це дуже рідкісний випадок, один на мільйони.Як Оксані зараз вдається виховувати шестеро дітей без чоловіка, чим вона заробляє на життя та що допомогає цій родині переживати карантин йдеться в випуску ТСН. Унікальна одеська п’ятірня - одна на всю Україну. Влад, Денис, Саша, Даша та Давид - три хлопчики та дві дівчинки. Ці невгамовні малюки з перших днів свого життя стали відомими. Близько п'яти років тому 38-річна мікробіологиня Оксана ще була в декретній відпустці зі своєю донькою Алісою, коли дізналась, що вагітна вдруге."Коли у лікаря змінилося обличчя, я злякалася... Вона почала мене заспокоювати, що все добре, все добре, все нормально і почала рахувати: два, три чотири, п'ять.. .Шостий може бути і я думаю, боже, про що це вона?", - каже жінка.Попри всі перестороги, вона виносила та народила п'ятьох здорових малюків. Але доля підготувала для Оксани ще одну несподіванку. Майже через рік після народження дітей її чоловік залишив родину. "15 або 12 січня 2017 року, він тоді зібрав речі... Я поїхала з Денисом до хірурга, приїжджаємо, а вже ні його, ні речей. Відтоді він їх і не бачив", - розповіла Оксана.Наразі батько з дІтьми не спілкується і родині не допомагає. Таку зраду жінка важко переживає і досі. А найскладніше для неї пояснити дітям - де тато. "Діти запитують, коли ж він приїде? Він видужає? Він приїде? Ну чому ж він не приїжджає. Як їм пояснити, що начебто він живе в тому ж місті, а навіть на дзвінки не відповідає", - каже Оксана.Та поруч із Оксаною завжди була і є її мама Оля. Вона професійна кравчиня, роботи якої колись користувалися шаленим попитом не лише в Україні, але і за її межами. "Я була портная в часи радянського союзу, обслуговувала чорноморський флот і міністерства морського флоту.. В лабораторії працювала, розробляла форму, кітеля, сорочки", - розповідає бабуся.Але Ольга залишила роботу, відклала свою улюблену справу і присвятила всю себе онукам. "Годування, миття, приготування, прибирання... Це все лежало на мені. Оксана тільки годувала і набиралась сил. Ну, ви уявляєте, що це таке виносити 5 і що це за виснаження організму?", - каже Ольга.Коли почався карантин, вони всі опинилися вдома на самоізоляції. Оксана каже, найбільше у цій ситуації лякали втрачені можливості для її дітей. "Найстрашніше було, коли я розуміла, що напередодні ми ходили на всякі ЛФК, мануальну терапію, у них було дуже хороше поліпшення моторики, зору, ми займалися, був классний сад, де вони навчалися. У них були дуже хороші успіхи в розвитку", - ділиться Оксана.Та найбільше Оксана боялася за свою маму. "Коли я собі на секунду представляла, що хтось заразиться. Недай Бог щось трапиться з мамою, плюс діти, плюс я залишаюся єдиним дорослою, працездатною людиною, більше покладатися ні на кого", - розповіла вона.За чотири роки життя в напруженому ритмі найважчим моментом Оксана називає той, коли діти хворіють. Зазвичай, усі одночасно. "Старша принесла вітрянку... Через 2 тижні проявилися симптоми у всіх по черзі, два тижні поки вони одужають", - каже Оксана.Записати інтерв'ю з унікальною мамою нелегко. Діти вносять у знімальний день свої корективи та показують, хто тут головний. Та Оксана не сердиться, лише ніжно пригортає дітей до себе. "Сім'я - це перш за все двигун, заради кого ти живеш і до чого ти прагнеш. Для мене вони стали ось таким мотивом для розвитку, мотивом для руху", - ділиться Оксана.За 4,5 роки Оксана пройшла шлях від покинутої розгубленої жінки з 6-ма дІтьми на руках до самодостатньої публічної персони, яка сама заробляє на життя. Оксана стала блогеркою. Вона знімає своє життя, ділиться ним із фоловерами а ще дає поради. До неї за підтримкою звертаються жінки, які теж залишилися самі з дітьми і без чоловічого плеча. А мати-героїня Оксана, як ніхто знає, що щасливою бути можна! Заради таких обіймів і слів любові від найдорожчих і гори можна зрушити.Нагадаємо, у червні 2016 року Оксана народила п’ятьох дітей. Після народження немовлят вона разом із дітьми та чоловіком перебралися до просторої квартири, подарованої місцевими чиновниками. Бус на 8 осіб родині подарував Петро Порошенко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію