вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські чехи на фото ХІХ століття

Волинські чехи на фото ХІХ століття
Віднайти фото столітньої давнини є справжньою рідкістю.

Представляємо вашій увазі фото 1890 року, зроблене в селі
Дорогостаї на Волині, - публікує Центр дослідження і відродження Волині.

На світлині можемо побачити представників родин волинських чехів, які тоді проживали в цьому населеному пункті.

Коли ж і звідки взялися чехи на волинських землях? Їхня історія тут сягає ХІХ століття, коли царський уряд Російської імперії активно займався «соціальною інженерією» на просторах імперії. Причини масової міграції чехів до України були соціальними, політичними та економічними.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Від Земана до Матіци: про 150-річне життя луцьких чехів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: чехи, історія, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські чехи на фото ХІХ століття
Сьогодні, 13:05
Як мама єдиної в Україні п'ятірні пережила карантин і чим заробляє на життя. ВІДЕО
Сьогодні, 12:30
У Луцьку біля поштового відділення затримали наркозакладчика. ФОТО
Сьогодні, 12:03
У селі поблизу Луцька жінок безкоштовно обстежуватимуть на рак
Сьогодні, 11:55
У Луцькому районі на смерть замерз чоловік
Сьогодні, 11:50
Схожі новини
Волинянка підкорила США і стала віце-міс Всесвіту. ФОТО Волинянка підкорила США і стала віце-міс Всесвіту. ФОТО
08 січень, 22:59
Волинянин під час Другої світової війни воював за УПА і радянську армію Волинянин під час Другої світової війни воював за УПА і радянську армію
30 грудень, 2020, 08:10
Історія подружжя з Волині, яке у роки Першої світової війни загубило двох своїх дітей Історія подружжя з Волині, яке у роки Першої світової війни загубило двох своїх дітей
23 листопад, 2020, 09:27
Сучасний Луцьк порівняли зі світлинами 100-літньої давності Сучасний Луцьк порівняли зі світлинами 100-літньої давності
22 жовтень, 2020, 08:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські чехи на фото ХІХ століття
Сьогодні, 13:05
 0
Як мама єдиної в Україні п'ятірні пережила карантин і чим заробляє на життя. ВІДЕО
Сьогодні, 12:30
 0
У Луцьку біля поштового відділення затримали наркозакладчика. ФОТО
Сьогодні, 12:03
 0
У селі поблизу Луцька жінок безкоштовно обстежуватимуть на рак
Сьогодні, 11:55
 0
У Луцькому районі на смерть замерз чоловік
Сьогодні, 11:50
 0
Медіа
відео
1/8