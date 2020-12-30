Волинські чехи на фото ХІХ століття

Віднайти фото столітньої давнини є справжньою рідкістю.Представляємо вашій увазі фото 1890 року, зроблене в селіДорогостаї на Волині, - публікує Центр дослідження і відродження Волині.На світлині можемо побачити представників родин волинських чехів, які тоді проживали в цьому населеному пункті.Коли ж і звідки взялися чехи на волинських землях? Їхня історія тут сягає ХІХ століття, коли царський уряд Російської імперії активно займався «соціальною інженерією» на просторах імперії. Причини масової міграції чехів до України були соціальними, політичними та економічними.