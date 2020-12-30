Волинські чехи на фото ХІХ століття
Сьогодні, 13:05
Віднайти фото столітньої давнини є справжньою рідкістю.
Представляємо вашій увазі фото 1890 року, зроблене в селі
Дорогостаї на Волині, - публікує Центр дослідження і відродження Волині.
На світлині можемо побачити представників родин волинських чехів, які тоді проживали в цьому населеному пункті.
Коли ж і звідки взялися чехи на волинських землях? Їхня історія тут сягає ХІХ століття, коли царський уряд Російської імперії активно займався «соціальною інженерією» на просторах імперії. Причини масової міграції чехів до України були соціальними, політичними та економічними.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Від Земана до Матіци: про 150-річне життя луцьких чехів
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Представляємо вашій увазі фото 1890 року, зроблене в селі
Дорогостаї на Волині, - публікує Центр дослідження і відродження Волині.
На світлині можемо побачити представників родин волинських чехів, які тоді проживали в цьому населеному пункті.
Коли ж і звідки взялися чехи на волинських землях? Їхня історія тут сягає ХІХ століття, коли царський уряд Російської імперії активно займався «соціальною інженерією» на просторах імперії. Причини масової міграції чехів до України були соціальними, політичними та економічними.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Від Земана до Матіци: про 150-річне життя луцьких чехів
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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