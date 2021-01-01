Волинські легкоатлети здобули призові місця на чемпіонаті України

Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді в приміщенні, який проходив 10-12 лютого 2021 року в Сумах, завершився здобуттям трьох медалей у скарбничку Волині.Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волиснької ОДА."Золото" виборовсеред молоді у бігові на дистанції 60 м.став срібним призером серед молоді у бігові на дистанції 1500 м.у бігові на дистанції 400 м посів третє місце, подолавши дистанцію за час 47:63. Також, Ерік Костриця у бігові на дистанції 60 м став четвертим серед дорослих. Спортсмен увійшов у трійку кращих українських легкоатлетів у фіналі.Данило Даниленко, Ерік Костриця та Євген Гуцол представлятимуть Україну та Волинь на чемпіонаті Європи у приміщенні в місті Торун, який відбудеться 5-7 березня 2021 року.