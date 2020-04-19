Виносили гроші, «ювелірку» і навіть посуд: судили двох волинян, які обікрали 12 квартир





Про це стало відомо з вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області,



З листопада 2019 року по січень 2020 року двоє чоловіків, один з яких судимий, здійснили 12 крадіжок у квартирах та житлових будинках в Нововолинську. Ще одного разу вони проникли у квартиру, але нічого не взяли.



Злочинці крали гроші, ювелірні прикраси, ноутбуки, годинники та навіть посуд. Загальна сума вкраденого – 520 тисяч 517 гривень.



Обоє крадіїв у суді визнали свою вину, не оспорюючи суми вкраденого.



Врахувавши всі обставини, суд призначив крадіям по 3,5 року позбавлення волі, приєднавши одному з них до вироку шість місяців невідбутого покарання.



Фото - ілюстративне

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