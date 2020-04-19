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Виносили гроші, «ювелірку» і навіть посуд: судили двох волинян, які обікрали 12 квартир

Виносили гроші, «ювелірку» і навіть посуд: судили двох волинян, які обікрали 12 квартир
У Нововолинську двоє крадіїв проникали у квартири та будинки і виносили звідти гроші, побутову техніку та ювелірні вироби. Загальна сума вкраденого – понад 500 тисяч гривень.

Про це стало відомо з вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини".

З листопада 2019 року по січень 2020 року двоє чоловіків, один з яких судимий, здійснили 12 крадіжок у квартирах та житлових будинках в Нововолинську. Ще одного разу вони проникли у квартиру, але нічого не взяли.

Злочинці крали гроші, ювелірні прикраси, ноутбуки, годинники та навіть посуд. Загальна сума вкраденого – 520 тисяч 517 гривень.

Обоє крадіїв у суді визнали свою вину, не оспорюючи суми вкраденого.

Врахувавши всі обставини, суд призначив крадіям по 3,5 року позбавлення волі, приєднавши одному з них до вироку шість місяців невідбутого покарання.

Фото - ілюстративне

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Теги: Нововолинськ, суд, вирок
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