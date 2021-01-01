Розшукують чоловіка, який поїхав у військову частину на Рівненщині та зник
Сьогодні, 14:30
Поліцейські розшукують 36-річного Станішевського Андрія Борисовича, жителя села Рукшин Дністровського району, який 8 лютого направився у військову частину Рівненської області, де проходить службу за контрактом. Однак до військової частини чоловік так і не прибув.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Прикмети: зріст 173 сантиметри, середньої тілобудови, очі зелені.
Зі слів матері, був одягнений у чорну шапку, синю куртку та синій комбінезон. Із собою мав зелену сумку.
Поліцейські звертаються до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування розшукуваного – прохання терміново повідомити на спецлінію «102»
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Про це повідомляє Національна поліція України.
Прикмети: зріст 173 сантиметри, середньої тілобудови, очі зелені.
Зі слів матері, був одягнений у чорну шапку, синю куртку та синій комбінезон. Із собою мав зелену сумку.
Поліцейські звертаються до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування розшукуваного – прохання терміново повідомити на спецлінію «102»
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