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Розшукують чоловіка, який поїхав у військову частину на Рівненщині та зник

Розшукують чоловіка, який поїхав у військову частину на Рівненщині та зник
Поліцейські розшукують 36-річного Станішевського Андрія Борисовича, жителя села Рукшин Дністровського району, який 8 лютого направився у військову частину Рівненської області, де проходить службу за контрактом. Однак до військової частини чоловік так і не прибув.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Прикмети: зріст 173 сантиметри, середньої тілобудови, очі зелені.

Зі слів матері, був одягнений у чорну шапку, синю куртку та синій комбінезон. Із собою мав зелену сумку.

Поліцейські звертаються до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування розшукуваного – прохання терміново повідомити на спецлінію «102»


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Теги: розшук, військова частина, Рівненщина, поліція
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