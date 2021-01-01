Розшукують чоловіка, який поїхав у військову частину на Рівненщині та зник

Станішевського Андрія Борисовича, жителя села Рукшин Дністровського району, який 8 лютого направився у військову частину Рівненської області, де проходить службу за контрактом. Однак до військової частини чоловік так і не прибув.



Про це повідомляє Національна поліція України.



Прикмети: зріст 173 сантиметри, середньої тілобудови, очі зелені.



Зі слів матері, був одягнений у чорну шапку, синю куртку та синій комбінезон. Із собою мав зелену сумку.



Поліцейські звертаються до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування розшукуваного – прохання терміново повідомити на спецлінію «102»





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські розшукують 36-річного, жителя села Рукшин Дністровського району, який 8 лютого направився у військову частину Рівненської області, де проходить службу за контрактом. Однак до військової частини чоловік так і не прибув.Про це повідомляє Національна поліція України.зріст 173 сантиметри, середньої тілобудови, очі зелені.Зі слів матері,у чорну шапку, синю куртку та синій комбінезон. Із собою мав зелену сумку.Поліцейські звертаються до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування розшукуваного – прохання терміново повідомити на спецлінію «102»

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