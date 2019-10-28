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Лучани просять встановити світлофор на Конякіна

Лучани просять встановити світлофор на Конякіна
У Луцьку просять облаштувати регулярний пішохідний перехід на вул. Конякіна 12а (с-м "Салют" - парк ЛШК, дитячий майданчик "Карамелька).

Відповідну петицію зареєстрував сьогодні, 15 лютого, на сайті Єдина система місцевих петицій лучанин Юрій Драганюк.

Як він повідомляє, на цьому відрізку дороги облаштований нерегулярний пішохідний перехід.

"Вказаний перехід перетинає щодня дуже багато людей, особливо дітей. На жаль, водії, які прямують вздовж вулиці в обох напрямках, часто не надають перевагу пішоходам на переході", - написав автор прохання.

Усі, хто хоче підтримати ініціативу, можуть проголосувати за цим посиланням.

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Теги: петиція, світлофор, Луцьк
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