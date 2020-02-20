На Волині браконьєр їздив автівкою на замерзлому озері

У період з 8 до 15 лютого державними інспекторами Волинського рибоохоронного патруля задокументували 20 порушень. На порушників наклали штрафів на суму 1 139 грн.Про це повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.Для прикладу, 10 лютого завдяки повідомленню на телефонну «гарячу лінію» рибпатруля викрили порушення. На водоймі в мікрорайоні Шахтарськ м. Нововолинськ четверо громадян порушували Правила рибальства. На громадян склали адмінпротоколи за ч. 3 ст. 85 КУпАП та наклали відповідні штрафні санкції. Також з чоловіками провели масово-роз’яснювальну роботу щодо відповідальності за порушення рибальства у зимовий період.13 лютого під час рибоохоронної роботи на оз. Пісочне, що поблизу с. Кримне Старовижівської ТГ Ковельського району, викрили п’ять порушників рибальства. Чотири з них здійснювали вилов риби з перевищенням кількості дозволених знарядь лову. Ще один пересувався автотранспортним засобом по кризі водойми у період льодоставу. На громадян склали адмінпротокол за ч. 3 ст. 85 КУпАП та наклали відповідні штрафні санкції.«Ми вдячні кожному небайдужому рибалці за активну позицію у сфері збереження рибних запасів. Закликаємо громадськість і надалі інформувати рибоохоронний патруль про порушення Правил рибальства. Якщо ви стали свідком факту браконьєрства – прохання повідомляти на номер «гарячої» лінії рибпатруля: (067) 360-78-40»,- повідомив начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.