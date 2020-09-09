У Луцьку зафіксували найвищий показник смертності за останні роки





Про це



У 2020 році показник народжуваності становить 8,95 на 1000 осіб. У той час, коли у 2017 – 15,31; у 2018 – 14,99; у 2019 – 9,3.



Разом з тим, показник смертності становить 10,99 на 1000 середньорічного населення. У 2017 році – 10,38; у 2018 – 10,43; у 2019 – 10,33.



Відповідно, природний приріст становить -2,04. У 2017 році був +4,93; у 2018 – +4,56; у 2019 – ‑1,02.

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