На Волині п’яний молодик, який був за кермом легковика, обматюкав і побив патрульного

На Волині молодий чоловік постане перед судом за побиття патрульного.Так, сьогодні вночі, 15 лютого, під час несення служби на посту "Цумань" автодороги Устилуг – Луцьк – Рівне, патрульні побачили Volkswagen Golf, водій якого виїхав на смугу призначену для зустрічного руху, чим порушив ПДР та поїхав в сторону АЗК, - інформує патрульна поліція Волинської області.Патрульні зупинили автівку. У 20-річного керманича поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Останній вийшов з автомобіля, почав нецензурно лаятись в бік патрульних і на неодноразові зауваження припинити неправомірні дії не реагував.Пройти огляд на стан сп'яніння керманич відмовився. Також на вимогу поліцейських не пред’явив документи та намагався втекти з місця події.Під час затримання чоловіка із застосуванням спецзасобу кайданки, він чинив злісну непокору поліцейському та завдав удар в ділянку голови, чим спричинив тілесні ушкодження.На місце події прибула слідчо-оперативна група Луцького районного управління.Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) КК України.Правопорушника затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою особою) КПК України.Охоронці правопорядку на чоловіка склали низку адміністративних матеріалів.