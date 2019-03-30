На Волині п’яний молодик, який був за кермом легковика, обматюкав і побив патрульного
Сьогодні, 16:19
На Волині молодий чоловік постане перед судом за побиття патрульного.
Так, сьогодні вночі, 15 лютого, під час несення служби на посту "Цумань" автодороги Устилуг – Луцьк – Рівне, патрульні побачили Volkswagen Golf, водій якого виїхав на смугу призначену для зустрічного руху, чим порушив ПДР та поїхав в сторону АЗК, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Патрульні зупинили автівку. У 20-річного керманича поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Останній вийшов з автомобіля, почав нецензурно лаятись в бік патрульних і на неодноразові зауваження припинити неправомірні дії не реагував.
Пройти огляд на стан сп'яніння керманич відмовився. Також на вимогу поліцейських не пред’явив документи та намагався втекти з місця події.
Під час затримання чоловіка із застосуванням спецзасобу кайданки, він чинив злісну непокору поліцейському та завдав удар в ділянку голови, чим спричинив тілесні ушкодження.
На місце події прибула слідчо-оперативна група Луцького районного управління.
Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) КК України.
Правопорушника затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою особою) КПК України.
Охоронці правопорядку на чоловіка склали низку адміністративних матеріалів.
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Так, сьогодні вночі, 15 лютого, під час несення служби на посту "Цумань" автодороги Устилуг – Луцьк – Рівне, патрульні побачили Volkswagen Golf, водій якого виїхав на смугу призначену для зустрічного руху, чим порушив ПДР та поїхав в сторону АЗК, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Патрульні зупинили автівку. У 20-річного керманича поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Останній вийшов з автомобіля, почав нецензурно лаятись в бік патрульних і на неодноразові зауваження припинити неправомірні дії не реагував.
Пройти огляд на стан сп'яніння керманич відмовився. Також на вимогу поліцейських не пред’явив документи та намагався втекти з місця події.
Під час затримання чоловіка із застосуванням спецзасобу кайданки, він чинив злісну непокору поліцейському та завдав удар в ділянку голови, чим спричинив тілесні ушкодження.
На місце події прибула слідчо-оперативна група Луцького районного управління.
Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) КК України.
Правопорушника затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою особою) КПК України.
Охоронці правопорядку на чоловіка склали низку адміністративних матеріалів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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