вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині п’яний молодик, який був за кермом легковика, обматюкав і побив патрульного

На Волині п’яний молодик, який був за кермом легковика, обматюкав і побив патрульного
На Волині молодий чоловік постане перед судом за побиття патрульного.

Так, сьогодні вночі, 15 лютого, під час несення служби на посту "Цумань" автодороги Устилуг – Луцьк – Рівне, патрульні побачили Volkswagen Golf, водій якого виїхав на смугу призначену для зустрічного руху, чим порушив ПДР та поїхав в сторону АЗК, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Патрульні зупинили автівку. У 20-річного керманича поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Останній вийшов з автомобіля, почав нецензурно лаятись в бік патрульних і на неодноразові зауваження припинити неправомірні дії не реагував.

Пройти огляд на стан сп'яніння керманич відмовився. Також на вимогу поліцейських не пред’явив документи та намагався втекти з місця події.

Під час затримання чоловіка із застосуванням спецзасобу кайданки, він чинив злісну непокору поліцейському та завдав удар в ділянку голови, чим спричинив тілесні ушкодження.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Луцького районного управління.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) КК України.

Правопорушника затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою особою) КПК України.

Охоронці правопорядку на чоловіка склали низку адміністративних матеріалів.

На Волині п’яний молодик, який був за кермом легковика, обматюкав і побив патрульного
На Волині п’яний молодик, який був за кермом легковика, обматюкав і побив патрульного

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: патрульні, побиття, водій, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські рятувальники витягли з кювету автомобіль-рефрижератор
Сьогодні, 16:42
У Луцьку «на гарячому» затримали чоловіків, які вдерлися до чужої квартири
Сьогодні, 16:29
На Волині п’яний молодик, який був за кермом легковика, обматюкав і побив патрульного
Сьогодні, 16:19
На Волині браконьєр їздив автівкою на замерзлому озері
Сьогодні, 16:00
На Волині у власному будинку через куріння загинув чоловік
Сьогодні, 15:45
Схожі новини
На Волині п'яні і агресивні хлопець та дівчина побили поліцейських На Волині п'яні і агресивні хлопець та дівчина побили поліцейських
30 березень, 2019, 19:04
На Волині п'яний мотоцикліст хотів «відкупитися» від патрульних На Волині п'яний мотоцикліст хотів «відкупитися» від патрульних
06 грудень, 2018, 08:43
Винесли вирок волинянину, який будучи п'яним побив металевим совком своїх дітей Винесли вирок волинянину, який будучи п'яним побив металевим совком своїх дітей
09 лютий, 23:38
На Волині виявили фуру, яка перевозила незаконну деревину На Волині виявили фуру, яка перевозила незаконну деревину
05 лютий, 14:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку вшанували воїнів-афганців. ФОТО
Сьогодні, 17:45
 0
Луцькі рибалки вибороли «срібло» на кубку України
Сьогодні, 17:30
 0
На Волині за минулий тиждень медики рятували від обмороження декілька людей
Сьогодні, 17:24
 0
У Луцьку зафіксували найвищий показник смертності за останні роки
Сьогодні, 17:00
 0
Трагедія на Волині: трактор чистив сніг і на смерть переїхав чоловіка
Сьогодні, 16:50
 0
Медіа
відео
1/8