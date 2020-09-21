У Луцьку «на гарячому» затримали чоловіків, які вдерлися до чужої квартири
Сьогодні, 16:29
Двох волинян затримали під час скоєння ними квартирної крадіжки у Луцьку.
Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.
Інформують, що двом 34-річним раніше неодноразово судимим жителям обласного центру Волині вже повідомили про підозру у вчиненні незакінченого замаху на крадіжку, поєднану із проникненням у житло (частина 3 статті 15, частина 3 статті 185 КК України).
Правоохоронці затримали зловмисників уночі 14 лютого 2021 року безпосередньо під час скоєння ними злочину.
Прокурори наполягатимуть на обранні для них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Перевіряють також причетність обох підозрюваних до вчинення інших таких злочинів.
Зважаючи на те, що крадіжки з помешкань у Луцьку та Луцькому районі трапляються чи не щодня, Луцька місцева прокуратура звертається до краян із проханням ретельно дбати про збереженість свого майна – встановлювати сигналізацію, камери відеонагляду й надійні замки, а також не повідомляти у соціальних мережах про наміри відлучитися чи перебуванні на відпочинку.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.
Інформують, що двом 34-річним раніше неодноразово судимим жителям обласного центру Волині вже повідомили про підозру у вчиненні незакінченого замаху на крадіжку, поєднану із проникненням у житло (частина 3 статті 15, частина 3 статті 185 КК України).
Правоохоронці затримали зловмисників уночі 14 лютого 2021 року безпосередньо під час скоєння ними злочину.
Прокурори наполягатимуть на обранні для них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Перевіряють також причетність обох підозрюваних до вчинення інших таких злочинів.
Зважаючи на те, що крадіжки з помешкань у Луцьку та Луцькому районі трапляються чи не щодня, Луцька місцева прокуратура звертається до краян із проханням ретельно дбати про збереженість свого майна – встановлювати сигналізацію, камери відеонагляду й надійні замки, а також не повідомляти у соціальних мережах про наміри відлучитися чи перебуванні на відпочинку.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинські рятувальники витягли з кювету автомобіль-рефрижератор
Сьогодні, 16:42
У Луцьку «на гарячому» затримали чоловіків, які вдерлися до чужої квартири
Сьогодні, 16:29
На Волині п’яний молодик, який був за кермом легковика, обматюкав і побив патрульного
Сьогодні, 16:19
На Волині браконьєр їздив автівкою на замерзлому озері
Сьогодні, 16:00