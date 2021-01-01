Волинські рятувальники витягли з кювету автомобіль-рефрижератор





Так, 15 лютого близько 15:30 до служби "101" надійшло повідомлення про те, що біля села Діхтів Володимир-Волинського району злетів у придорожній кювет та перекинувся вантажний автомобіль-рефрижератор. Водій, який кермував автомобілем, не постраждав, - У ДСНС України у Волинській області.



До місця виклику прибули рятувальники з міста Нововолинськ. Вони відбуксирували автомобіль на стійку ділянку дороги й поставили його на колеса.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині рятувальники відбуксирували з кювету вантажівку.Так, 15 лютого близько 15:30 до служби "101" надійшло повідомлення про те, що біля села Діхтів Володимир-Волинського району злетів у придорожній кювет та перекинувся вантажний автомобіль-рефрижератор. Водій, який кермував автомобілем, не постраждав, - У ДСНС України у Волинській області.До місця виклику прибули рятувальники з міста Нововолинськ. Вони відбуксирували автомобіль на стійку ділянку дороги й поставили його на колеса.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію