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Волинські рятувальники витягли з кювету автомобіль-рефрижератор

Волинські рятувальники витягли з кювету автомобіль-рефрижератор
На Волині рятувальники відбуксирували з кювету вантажівку.

Так, 15 лютого близько 15:30 до служби "101" надійшло повідомлення про те, що біля села Діхтів Володимир-Волинського району злетів у придорожній кювет та перекинувся вантажний автомобіль-рефрижератор. Водій, який кермував автомобілем, не постраждав, - У ДСНС України у Волинській області.

До місця виклику прибули рятувальники з міста Нововолинськ. Вони відбуксирували автомобіль на стійку ділянку дороги й поставили його на колеса.






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Теги: автомобіль, рефрижератор
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