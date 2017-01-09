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На Волині за минулий тиждень медики рятували від обмороження декілька людей

На Волині за минулий тиждень медики рятували від обмороження декілька людей
Упродовж тижня на Волині зафіксували 12 випадків переохолодження та обмороження.

Про це розповів Інформаційному агентству Волинські Новини завідувач центральної оперативної диспетчерської Волинського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік.

«Траплялися випадки загального переохолодження, деяких хворих, зокрема в стані алкогольного сп’яніння, знаходили на вулиці небайдужі. Був випадок, коли травмований дістав переохолодження і його доправили у відповідний лікувальний заклад. Звичайно, ми фіксували й випадки відмороження І-ІІ стадій. У деяких осіб, наприклад, були відморожені пальці, кисті. В окремих людей відмороження настільки прогресувало, що було необхідне оперативне втручання», – повідомив він.

Усі випадки стосуються дорослих, серед дітей даних про переохолодження або відмороження не зафіксували.

Відзначимо, що першими замерзають пальці рук та ніг, вуха, ніс, підборіддя, щоки, адже низькі температури негативно впливають насамперед на кровоносні судини кінцівок. Вони звужуються для збереження тепла, а кров приливає до внутрішніх органів, внаслідок чого підтримується внутрішня стабільна температура тіла.

Правила поведінки в морозну погоду, аби вберегтися від переохолодження та обмороження:

- одягайтеся тепло та багатошарово. Вдягніть кілька тонких кофт замість однієї теплої, а також не забудьте про термобізизну. Взуття обирайте з товстою підошвою:

- захищайте відкриті ділянки тіла. Вдягайте рукавички, шапку, шарф;

- уникайте тісного одягу та взуття, щоб зберегти тепло й уникнути обмороження;

- поїжте перед виходом на вулицю, бажано щось висококалорійне;

- пийте достатньо рідини. Якщо ви плануєте довгу прогулянку, то візьміть з собою термос із чаєм;

- заходьте кожну годину в тепле приміщення, якщо проводите цілий день на вулиці;

- робіть прості вправи для рук або ніг, рухайте пальцями ніг, щоб посилити кровообіг у судинах;

- не перевтомлюйтесь, адже втомлена людина швидше піддається переохолодженню;

- періодично перевіряйте відкриті частини обличчя та голови (вуха, підборіддя, щоки, ніс) для попередження обмороження;

- уникайте тривалого перебування в холодних сирих приміщеннях;

- не виходьте на вулицю спітнілими;

- відмовтеся від алкоголю та куріння. Спиртні напої розширюють судини на поверхні тіла, що призводить до швидких втрат тепла. Це заважає судинам оберігати від тепловтрат внутрішні органи. Нікотин теж згубно впливає на стінки судин;

- не торкайтеся металу та відмовтеся від металевих прикрас, щоб не обморозити шкіру в місці контакту;

- якщо плануєте довгу поїздку або прогулянку, слідкуйте, щоб ваш телефон був заряджений, а автомобіль заправлений.

До основних ознак переохолодження належать тремтіння, «воскові» плями, оніміння, виснаження, втрата пам’яті, нечітка вимова, млявість, сонливість. У дітей – яскраво-червона та холодна шкіра, млявість.

При перших ознаках переохолодження потрібно негайно зайти в тепле приміщення, аби зігрітися, треба випити теплий напій і поїсти. Госпіталізація необхідна, якщо температура тіла опустилася нижче 34 градусів.

Ознаками обмороження є білий або сіро-жовтий колір ділянок шкіри, тверда на дотик, «воскова» шкіра, оніміння.

При перших симптомах необхідно негайно звернутися до лікаря, адже обмороження може завдати серйозної шкоди організму, а важкі випадки можуть призвести навіть до ампутації.

Не можна торкатися обморожених ділянок тіла, розтирати шкіру снігом, опускати уражені кінцівки у гарячу воду та прикладати їх до батареї. Це може призвести до ще більшого ураження.

Потрібно дотримуватися принципу «внутрішнього зігрівання» уражених тканин – зігрітися, накласти термоізолюючі пов’язки, випити теплий напій.

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Теги: обмороження, люди, медики, Волинь
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