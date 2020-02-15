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У Луцьку вшанували воїнів-афганців. ФОТО

У Луцьку вшанували воїнів-афганців. ФОТО
Щороку 15 лютого в Луцьку вшановують учасників бойових дій на території інших держав. Цьогоріч відзначили вже 32-гу річницю виведення військ з Республіки Афганістан та День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

На меморіальному комплексі «Вічна Слава» Луцьку зібралися біля пам’ятного знаку влада, громадськість, воїни-афганці та родичі полеглих, - інформує Управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської ОДА.

Долучився до покладання й голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко.

Як відзначив, голова Волинської обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану Григорій Павлович, цьогоріч у зв’язку з карантином усі святкові заходи з відзначення, окрім покладання, організація відмінила. І це вперше за багато років.

Востаннє, за словами Григорія Павловича, афганці цей день відзначали лише покладанням у 2014 та 2015-му роках, після боїв за Дебальцеве, де загинуло багато українських військових. До слова, на сьогодні серед волинських воїнів-афганців є ті, котрі проходять другу у своєму житті війну - боронять нашу державу на Сході від російської агресії.

Тож голова Волинської Спілки ветеранів Афганістану привітав тих, хто пройшов бойові дії на території інших держав війну в Афганістану і повернувся, та запропонував вшанувати хвилиною мовчання та покладанням квітів не лише загиблих воїнів-афганців, а й полеглих в АТО/ООС.

У Луцьку вшанували воїнів-афганців. ФОТО
У Луцьку вшанували воїнів-афганців. ФОТО
У Луцьку вшанували воїнів-афганців. ФОТО
У Луцьку вшанували воїнів-афганців. ФОТО
У Луцьку вшанували воїнів-афганців. ФОТО
У Луцьку вшанували воїнів-афганців. ФОТО
У Луцьку вшанували воїнів-афганців. ФОТО
У Луцьку вшанували воїнів-афганців. ФОТО
У Луцьку вшанували воїнів-афганців. ФОТО
У Луцьку вшанували воїнів-афганців. ФОТО


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Теги: воїни, афганці, вшанування, Луцьк
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