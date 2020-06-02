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На Волині СБУ знищила наркотики, вилучені з незаконного обігу

На Волині СБУ знищила наркотики, вилучені з незаконного обігу
На Волині утилізували партію наркотиків, які Служба безпеки України вилучила у межах протидії незаконному обігу.

Це речові докази із 14 завершених кримінальних проваджень, які розслідували слідчі обласного управління СБУ протягом 2020 року, - інформує пресслужба Управління Служби безпеки України у Волинській області.

Після судових рішень знищенню підлягали амфетамін, PVP, канабіс. Зазначені наркотики правоохоронці виявили під час спроб незаконного переміщення через державний кордон.

Інформують, що лише у 2020 році слідчі УСБУ у Волинській області розпочали 49 кримінальних проваджень за цією кваліфікацією, матеріали 33 із них вже скерували до суду. У 19 справах наразі є обвинувальні вироки, за якими 19 осіб уже притягнули до кримінальної відповідальності.

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Теги: СБУ, наркотики
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