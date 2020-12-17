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Літня волинянка не могла відчинити двері у квартирі: на допомогу викликала рятувальників

Літня волинянка не могла відчинити двері у квартирі: на допомогу викликала рятувальників
В селищі Локачі рятувальники допомогли пенсіонерці відчинити двері.

Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.

Сьогодні, 15 лютого в обідню пору рятувальники прийшли на допомогу літній жінці, яка не могла відкрити вхідні двері до квартири на першому поверсі двохповерхового будинку на вулиці Горелова у Локачах.

Працівники ДСНС змогли відчинити двері за допомогою шанцевого інструменту.

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Теги: ДСНС, Волинь, Локачі, рятувальники, бабуся, двері
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