Скільки у січні заробив Юрій Погуляйко





Інформацію про зарплати керівників ОДА у регіонах опублікували на сайті



Голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко отримав у січні 51 тис. 497 гривень зарплати.



Так, найвища зарплата минулого місяця була нарахована голові Луганської ОДА Сергію Гайдаю – 86 тис. 848 грн.



Голова Сумської ОДА Василь Хома, який на посаді з 23 листопада 2020 року, у січні отримав нарахування у сумі 76 тис. 252 грн.



Один з небагатьох «старожилів» на посаді голови ОДА Сергій Осачук, який очолює Чернівецьку адміністрацію, у січні заробив 58 тис. 442 грн.



Понад 50 тисяч гривень нарахували очільникам Кіровоградської ОДА Назаренку, Полтавської – Синєгубову, Харківської – Тимчуку, Рівненської – Ковалю, Волинської – Погуляйку, Київської – Володіну, Тернопільської – Трушу.



У середньому глави ОДА в січні заробили 40-52 тисячі гривень. Найменша зарплата трохи більше 20 тис. грн була у т.в.о. голови Черкаської, голів Чернігівської та Донецької обладміністрацій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили, скільки заробили у січні нинішні і вже колишні керівники облдержадміністрацій.Інформацію про зарплати керівників ОДА у регіонах опублікували на сайті "Слово і діло" Голова Волинської обласної державної адміністраціїотримав у січні 51 тис. 497 гривень зарплати.Так, найвища зарплата минулого місяця була нарахована голові Луганської ОДА– 86 тис. 848 грн.Голова Сумської ОДА, який на посаді з 23 листопада 2020 року, у січні отримав нарахування у сумі 76 тис. 252 грн.Один з небагатьох «старожилів» на посаді голови ОДА, який очолює Чернівецьку адміністрацію, у січні заробив 58 тис. 442 грн.Понад 50 тисяч гривень нарахували очільникам Кіровоградської ОДАПолтавської –, Харківської –, Рівненської –, Волинської – Погуляйку, Київської –, Тернопільської –У середньому глави ОДА в січні заробили 40-52 тисячі гривень. Найменша зарплата трохи більше 20 тис. грн була у т.в.о. голови Черкаської, голів Чернігівської та Донецької обладміністрацій.

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