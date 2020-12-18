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Скільки у січні заробив Юрій Погуляйко

Скільки у січні заробив Юрій Погуляйко
Повідомили, скільки заробили у січні нинішні і вже колишні керівники облдержадміністрацій.

Інформацію про зарплати керівників ОДА у регіонах опублікували на сайті "Слово і діло".

Голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко отримав у січні 51 тис. 497 гривень зарплати.

Так, найвища зарплата минулого місяця була нарахована голові Луганської ОДА Сергію Гайдаю – 86 тис. 848 грн.

Голова Сумської ОДА Василь Хома, який на посаді з 23 листопада 2020 року, у січні отримав нарахування у сумі 76 тис. 252 грн.

Один з небагатьох «старожилів» на посаді голови ОДА Сергій Осачук, який очолює Чернівецьку адміністрацію, у січні заробив 58 тис. 442 грн.

Понад 50 тисяч гривень нарахували очільникам Кіровоградської ОДА Назаренку, Полтавської – Синєгубову, Харківської – Тимчуку, Рівненської – Ковалю, Волинської – Погуляйку, Київської – Володіну, Тернопільської – Трушу.

У середньому глави ОДА в січні заробили 40-52 тисячі гривень. Найменша зарплата трохи більше 20 тис. грн була у т.в.о. голови Черкаської, голів Чернігівської та Донецької обладміністрацій.

Скільки у січні заробив Юрій Погуляйко

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Теги: зарплата, Погуляйко, січень, Волинська ОДА
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Коментарі 2
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Питань би не було, якби він на ту зарплату для Волині добрих справ наробив ! Тільки ж в кабінеті в нього вікна постійно темні ! До людей не ходить, у ЗМІ ніхто його не чує і не бачить ! Боєц нєвідімого фронта !
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При інших головах журналісти по емейлу щоденно отримували купу інформації. При цьому сепару - нуль. Нічого не робиться. Порожнє місце.
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