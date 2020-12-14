Яким буде найбільший дитячий майданчик на Волині. ФОТО*
Сьогодні, 20:00
Майданчик у формі піратської шхуни, батути, гірки та труби для спуску, водяні млини та піщані екскаватори, спортивні поля та місця для прогулянок - Будівельна компанія “Інвестор” планує грандіозний проект зони відпочинку поблизу ЖК “Струмочок” та ЖК “Амстердам”, що у с. Струмівка під Луцьком.
Про це повідомляють на сайті компанії.
“Загалом це буде велика зона відпочинку на чотири тисячі квадратних метрів. Це приблизно як десять скверів на Градному узвозі (цей сквер компанія спорудила у 2019 році поруч із кафе “Бенедикт” та магазином “WineTime”, – ред.). Ми вже маємо проект на цей майданчик, його вартість – трохи більше 3 мільйонів гривень.
Тут буде майданчик для гри в баскетбол і волейбол, кілька лаунж-зон із лавочками і кілька зон дитячого майданчика для різного віку. Одна із них формою нагадує корабель. На майданчиках будуть батути, труби і гірки для спуску, пісочниці з «екскаваторами», різні сучасні елементи для ігор. Такого майданчика в Луцьку точно ще не було. Це не є супер-дорого. Питання швидше не в грошах, які ми готові вкладати в дитячі майданчики, а в сучасних підходах та смаках”, - розповідає про проект директор “Інвестора" Андрій Разумовський.
Його будівництво розпочнеться уже цього року, і це буде найбільша зона відпочинку, споруджена забудовником для житлових комплексів.
Зверніть увагу! Залишилось тільки дві можливості стати мешканцем ЖК “Струмочок”:
- залишився останній таунхаус площею 135 м2. Ціна - від 12 400 грн/м2, можливість відтермінування - до травня 2022 року. Деталі - за посиланням.
- продають готовий двоповерховий котедж на 200 м2 із просторою кухнею-вітальнею, трьома спальнями, підвалом та окремою територією. Ціна - 120 000 $. Деталі - за посиланням.
Якщо ви хочете придбати квартиру в ЖК “Амстердам”, до 1 березня діють старі ціни, а також вигідні пропозиції:
- квартири з 1 та 2 спальнями пропонують за спеціальними акційними цінами від 23 000$. Деталі - за посиланням.
- квартири з 1 спальнею за акційними умовами. Відтермінування – на 2 роки без жодних відсотків і мінімальний перший внесок від 2 500$. При цьому місячна виплата за квартиру, залежно від її площі, буде становити приблизно 950$. Деталі - за посиланням.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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Про це повідомляють на сайті компанії.
“Загалом це буде велика зона відпочинку на чотири тисячі квадратних метрів. Це приблизно як десять скверів на Градному узвозі (цей сквер компанія спорудила у 2019 році поруч із кафе “Бенедикт” та магазином “WineTime”, – ред.). Ми вже маємо проект на цей майданчик, його вартість – трохи більше 3 мільйонів гривень.
Тут буде майданчик для гри в баскетбол і волейбол, кілька лаунж-зон із лавочками і кілька зон дитячого майданчика для різного віку. Одна із них формою нагадує корабель. На майданчиках будуть батути, труби і гірки для спуску, пісочниці з «екскаваторами», різні сучасні елементи для ігор. Такого майданчика в Луцьку точно ще не було. Це не є супер-дорого. Питання швидше не в грошах, які ми готові вкладати в дитячі майданчики, а в сучасних підходах та смаках”, - розповідає про проект директор “Інвестора" Андрій Разумовський.
Його будівництво розпочнеться уже цього року, і це буде найбільша зона відпочинку, споруджена забудовником для житлових комплексів.
Зверніть увагу! Залишилось тільки дві можливості стати мешканцем ЖК “Струмочок”:
- залишився останній таунхаус площею 135 м2. Ціна - від 12 400 грн/м2, можливість відтермінування - до травня 2022 року. Деталі - за посиланням.
- продають готовий двоповерховий котедж на 200 м2 із просторою кухнею-вітальнею, трьома спальнями, підвалом та окремою територією. Ціна - 120 000 $. Деталі - за посиланням.
Якщо ви хочете придбати квартиру в ЖК “Амстердам”, до 1 березня діють старі ціни, а також вигідні пропозиції:
- квартири з 1 та 2 спальнями пропонують за спеціальними акційними цінами від 23 000$. Деталі - за посиланням.
- квартири з 1 спальнею за акційними умовами. Відтермінування – на 2 роки без жодних відсотків і мінімальний перший внесок від 2 500$. При цьому місячна виплата за квартиру, залежно від її площі, буде становити приблизно 950$. Деталі - за посиланням.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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