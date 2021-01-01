Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 16 лютого





Про це повідомляє Волиснький гідрометцентр.



Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура по області: вночі 13-18º морозу, вдень 3-8º морозу



Як інформує sinoptik, в Луцьку завтра, у вівторок, буде такох хмарна погода протягом усього дня, без опадів. Температура повітря у Луцьку: вночі 14-16º морозу, вдень 4-6º морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 16 лютого, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.Про це повідомляє Волиснький гідрометцентр.Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура по області: вночі 13-18º морозу, вдень 3-8º морозуЯк інформує sinoptik, в Луцьку завтра, у вівторок, буде такох хмарна погода протягом усього дня, без опадів. Температура повітря у Луцьку: вночі 14-16º морозу, вдень 4-6º морозу.

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