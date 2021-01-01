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Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 16 лютого

Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 16 лютого
У Волинській області завтра, 16 лютого, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.

Про це повідомляє Волиснький гідрометцентр.

Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура по області: вночі 13-18º морозу, вдень 3-8º морозу

Як інформує sinoptik, в Луцьку завтра, у вівторок, буде такох хмарна погода протягом усього дня, без опадів. Температура повітря у Луцьку: вночі 14-16º морозу, вдень 4-6º морозу.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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