Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 16 лютого
Сьогодні, 20:10
У Волинській області завтра, 16 лютого, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.
Про це повідомляє Волиснький гідрометцентр.
Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура по області: вночі 13-18º морозу, вдень 3-8º морозу
Як інформує sinoptik, в Луцьку завтра, у вівторок, буде такох хмарна погода протягом усього дня, без опадів. Температура повітря у Луцьку: вночі 14-16º морозу, вдень 4-6º морозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волиснький гідрометцентр.
Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура по області: вночі 13-18º морозу, вдень 3-8º морозу
Як інформує sinoptik, в Луцьку завтра, у вівторок, буде такох хмарна погода протягом усього дня, без опадів. Температура повітря у Луцьку: вночі 14-16º морозу, вдень 4-6º морозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 16 лютого
Сьогодні, 20:10
Яким буде найбільший дитячий майданчик на Волині. ФОТО*
Сьогодні, 20:00
Трьох волинських боксерок відзначили на чемпіонаті України
Сьогодні, 19:36
На Волині СБУ знищила наркотики, вилучені з незаконного обігу
Сьогодні, 19:12
Де на Волині будуть відключати світло 16 лютого
Сьогодні, 19:00