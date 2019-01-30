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У луцькій лікарні – 7 пацієнтів з обмороженням. ВІДЕО

У луцькій лікарні – 7 пацієнтів з обмороженням. ВІДЕО
В опіковому відділенні реконструктивно-відновної хірургії Луцької міської клінічної лікарні – семеро пацієнтів із діагнозом обмороження.

Про це розповів Суспільному завідувач відділення Роман Трач.

За вихідні, коли температура повітря подекуди становила -8º вдень та -14º уночі, в опікове відділення потрапили троє людей з обмороженням.

Загалом у відділенні з обмороженням госпіталізували семеро людей.

Від початку року, каже лікар-комбустіолог, у стаціонарі опікового відділення пролікували 16 людей з обмороженням рук і ніг. В основному у медзаклад потрапляють пацієнти з відмороженням другого ступеня, каже медик.

Зі слів Романа Трача, людям надають повноцінну медичну допомогу, тож відморожені сегменти кінцівок вдається врятувати відморожені сегменти руки та ноги. Каже: ампутацію проводили у двох випадках, коли пацієнти потрапляли до лікарні через 7-8 днів після холодової травми.

В опіковому відділенні довелося лікувати обморожені руки ковельчанину Михайлу Клімуку. Чоловік приїхав у Луцьк до брата. Каже: пізно ввечері не було громадського транспорту, тож рушив пішки, без рукавиць. Зі слів чоловіка, холоду не відчував, а вже вдома помітив, що руки і посиніли, і почервоніли.

Завідувач опікового відділення зазначив: обморожені руки чи ноги опускати в гарячу воду та обтирати снігом не можна, адже це – додаткова травма. Найголовніше, із його слів, вчасно звернутися до медиків.

Щоб уберегтися від обмороження, потрібно вдягатися тепло, не йти на мороз голодним та не вживати алкоголь, додав лікар.





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Теги: обмороження, Луцьк, наслідки негоди
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