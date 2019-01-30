У луцькій лікарні – 7 пацієнтів з обмороженням. ВІДЕО





Про це розповів Роман Трач.



За вихідні, коли температура повітря подекуди становила -8º вдень та -14º уночі, в опікове відділення потрапили троє людей з обмороженням.



Загалом у відділенні з обмороженням госпіталізували семеро людей.



Від початку року, каже лікар-комбустіолог, у стаціонарі опікового відділення пролікували 16 людей з обмороженням рук і ніг. В основному у медзаклад потрапляють пацієнти з відмороженням другого ступеня, каже медик.



Зі слів Романа Трача, людям надають повноцінну медичну допомогу, тож відморожені сегменти кінцівок вдається врятувати відморожені сегменти руки та ноги. Каже: ампутацію проводили у двох випадках, коли пацієнти потрапляли до лікарні через 7-8 днів після холодової травми.



В опіковому відділенні довелося лікувати обморожені руки ковельчанину Михайлу Клімуку. Чоловік приїхав у Луцьк до брата. Каже: пізно ввечері не було громадського транспорту, тож рушив пішки, без рукавиць. Зі слів чоловіка, холоду не відчував, а вже вдома помітив, що руки і посиніли, і почервоніли.



Завідувач опікового відділення зазначив: обморожені руки чи ноги опускати в гарячу воду та обтирати снігом не можна, адже це – додаткова травма. Найголовніше, із його слів, вчасно звернутися до медиків.



Щоб уберегтися від обмороження, потрібно вдягатися тепло, не йти на мороз голодним та не вживати алкоголь, додав лікар.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В опіковому відділенні реконструктивно-відновної хірургії Луцької міської клінічної лікарні – семеро пацієнтів із діагнозом обмороження.Про це розповів Суспільному завідувач відділенняЗа вихідні, коли температура повітря подекуди становила -8º вдень та -14º уночі, в опікове відділення потрапили троє людей з обмороженням.Загалом у відділенні з обмороженням госпіталізували семеро людей.Від початку року, каже лікар-комбустіолог, у стаціонарі опікового відділення пролікували 16 людей з обмороженням рук і ніг. В основному у медзаклад потрапляють пацієнти з відмороженням другого ступеня, каже медик.Зі слів Романа Трача, людям надають повноцінну медичну допомогу, тож відморожені сегменти кінцівок вдається врятувати відморожені сегменти руки та ноги. Каже: ампутацію проводили у двох випадках, коли пацієнти потрапляли до лікарні через 7-8 днів після холодової травми.В опіковому відділенні довелося лікувати обморожені руки ковельчанинуЧоловік приїхав у Луцьк до брата. Каже: пізно ввечері не було громадського транспорту, тож рушив пішки, без рукавиць. Зі слів чоловіка, холоду не відчував, а вже вдома помітив, що руки і посиніли, і почервоніли.Завідувач опікового відділення зазначив: обморожені руки чи ноги опускати в гарячу воду та обтирати снігом не можна, адже це – додаткова травма. Найголовніше, із його слів, вчасно звернутися до медиків.Щоб уберегтися від обмороження, потрібно вдягатися тепло, не йти на мороз голодним та не вживати алкоголь, додав лікар.

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