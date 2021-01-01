16 лютого на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження радійник(на фото), Заслужений журналіст УкраїниДень ангела 16 лютого – у Ганни, Романа, Симона, Семена, Адріана, Тимофія, Гаврила, Дмитра, Клавдія.Вітаємо усіх зі святом, зичимо здоров’я й достатку, радості й добра.Окрім цього, сьогоднішній день за народними прикметами вважається Днем лагодження, або, як його ще називають - Починки.Дотримуючись приказки «Готуй сани влітку, а віз узимку», господарі відразу після Стрітення з ранку раніше приймалися за ремонт сільськогосподарського інвентарю, називаючи цей лютневий день «лагодження».Селяни пам'ятали: чим раніше візьмешся за господарство — тим більше весні догодиш. Тягнути з лагодженням до справжніх теплих днів хорошому господареві не личило.Працювали у цей день дружно, всією родиною, знаходячи посильну справу і малим, і старим діла не сиділи: готували, прали, перебирали речі в скринях.