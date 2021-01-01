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Із «Охматдиту» вкрали обладнання на чверть мільйона гривень

Із «Охматдиту» вкрали обладнання на чверть мільйона гривень
Із дитячої лікарні "Охматдит" вкрали датчик від сканеру ультразвукового діагностування, вартістю близько 250 тис. грн.

Підозрюваного у вчиненні злочину знайшли за кілька днів. Про це повідомляють на сайті МВС.

Викрадений пристрій оперативники виявили в помешканні 28-річного уродженця Кіровоградської області.

Чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів.

Затриманому повідомили про підозру. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.


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Теги: Охматдит, поліція, крадіжка, обладнання
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