Із «Охматдиту» вкрали обладнання на чверть мільйона гривень





Підозрюваного у вчиненні злочину знайшли за кілька днів. Про це повідомляють на сайті



Викрадений пристрій оперативники виявили в помешканні 28-річного уродженця Кіровоградської області.



Чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів.



Затриманому повідомили про підозру. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із дитячої лікарні "Охматдит" вкрали датчик від сканеру ультразвукового діагностування, вартістю близько 250 тис. грн.Підозрюваного у вчиненні злочину знайшли за кілька днів. Про це повідомляють на сайті МВС Викрадений пристрій оперативники виявили в помешканні 28-річного уродженця Кіровоградської області.Чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів.Затриманому повідомили про підозру. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

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