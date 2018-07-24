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Заважали снігопади: у Луцьку вдалось вивезти сміття з 90% контейнерів

Заважали снігопади: у Луцьку вдалось вивезти сміття з 90% контейнерів
З 90% сміттєвих контейнерів у Луцьку вдалося вивезти сміття після великих снігопадів.

Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" повідомив в.о. директора "Луцькспецкомунтранс" Володимир Марцинюк.

"Станом на ранок 15 лютого вдалося отримати доступ і вивезти сміття з 90% сміттєвих контейнерів у Луцьку. Ще 10% розташовані у важкодоступних місцях, де багато снігу. Але ми працюємо над вирішенням проблеми. Ці контейнери будуть випорожнені у найближчі 1-2 дні", - відзначив посадовець.

Також Володимир Марцинюк додав, що найскладнішими з точки зору роботи комунального підприємства були 10 та 11 лютого, коли місто буквально завалило снігом.

"Техніці було важко доїхати. Потрібен був час, щоб розчистити замети, сформувати бригади. Потім ситуація покращилася", - додав він.

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Теги: сміття, снігопади, Луцькспецкомунтранс
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