Заважали снігопади: у Луцьку вдалось вивезти сміття з 90% контейнерів
Сьогодні, 01:13
З 90% сміттєвих контейнерів у Луцьку вдалося вивезти сміття після великих снігопадів.
Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" повідомив в.о. директора "Луцькспецкомунтранс" Володимир Марцинюк.
"Станом на ранок 15 лютого вдалося отримати доступ і вивезти сміття з 90% сміттєвих контейнерів у Луцьку. Ще 10% розташовані у важкодоступних місцях, де багато снігу. Але ми працюємо над вирішенням проблеми. Ці контейнери будуть випорожнені у найближчі 1-2 дні", - відзначив посадовець.
Також Володимир Марцинюк додав, що найскладнішими з точки зору роботи комунального підприємства були 10 та 11 лютого, коли місто буквально завалило снігом.
"Техніці було важко доїхати. Потрібен був час, щоб розчистити замети, сформувати бригади. Потім ситуація покращилася", - додав він.
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Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" повідомив в.о. директора "Луцькспецкомунтранс" Володимир Марцинюк.
"Станом на ранок 15 лютого вдалося отримати доступ і вивезти сміття з 90% сміттєвих контейнерів у Луцьку. Ще 10% розташовані у важкодоступних місцях, де багато снігу. Але ми працюємо над вирішенням проблеми. Ці контейнери будуть випорожнені у найближчі 1-2 дні", - відзначив посадовець.
Також Володимир Марцинюк додав, що найскладнішими з точки зору роботи комунального підприємства були 10 та 11 лютого, коли місто буквально завалило снігом.
"Техніці було важко доїхати. Потрібен був час, щоб розчистити замети, сформувати бригади. Потім ситуація покращилася", - додав він.
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