Заважали снігопади: у Луцьку вдалось вивезти сміття з 90% контейнерів





Про це у коментарі власкору Володимир Марцинюк.



"Станом на ранок 15 лютого вдалося отримати доступ і вивезти сміття з 90% сміттєвих контейнерів у Луцьку. Ще 10% розташовані у важкодоступних місцях, де багато снігу. Але ми працюємо над вирішенням проблеми. Ці контейнери будуть випорожнені у найближчі 1-2 дні", - відзначив посадовець.



Також Володимир Марцинюк додав, що найскладнішими з точки зору роботи комунального підприємства були 10 та 11 лютого, коли місто буквально завалило снігом.



"Техніці було важко доїхати. Потрібен був час, щоб розчистити замети, сформувати бригади. Потім ситуація покращилася", - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 90% сміттєвих контейнерів у Луцьку вдалося вивезти сміття після великих снігопадів.Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" повідомив в.о. директора "Луцькспецкомунтранс""Станом на ранок 15 лютого вдалося отримати доступ і вивезти сміття з 90% сміттєвих контейнерів у Луцьку. Ще 10% розташовані у важкодоступних місцях, де багато снігу. Але ми працюємо над вирішенням проблеми. Ці контейнери будуть випорожнені у найближчі 1-2 дні", - відзначив посадовець.Також Володимир Марцинюк додав, що найскладнішими з точки зору роботи комунального підприємства були 10 та 11 лютого, коли місто буквально завалило снігом."Техніці було важко доїхати. Потрібен був час, щоб розчистити замети, сформувати бригади. Потім ситуація покращилася", - додав він.

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