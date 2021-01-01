Аварія на волинській трасі: автівка перекинулась на дах. ФОТО





Про це повідомляє



Аварія сталася у селі Терешківці на Горохівщині.



З фото, які надали очевидці дорожньо-транспортної пригоди видно, що автомобіль перекинувся на дах. На місці події працював екіпах патрульної поліції.



Інформації про потерпілих наразі немає. Деталі аварії повідомимо згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автотрасі "Луцьк-Львів" сталася дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомляє Район.Горохів. Аварія сталася у селі Терешківці на Горохівщині.З фото, які надали очевидці дорожньо-транспортної пригоди видно, що автомобіль перекинувся на дах. На місці події працював екіпах патрульної поліції.Інформації про потерпілих наразі немає. Деталі аварії повідомимо згодом.

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