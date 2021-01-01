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Аварія на волинській трасі: автівка перекинулась на дах. ФОТО

Аварія на волинській трасі: автівка перекинулась на дах. ФОТО
На автотрасі "Луцьк-Львів" сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє Район.Горохів.

Аварія сталася у селі Терешківці на Горохівщині.

З фото, які надали очевидці дорожньо-транспортної пригоди видно, що автомобіль перекинувся на дах. На місці події працював екіпах патрульної поліції.

Інформації про потерпілих наразі немає. Деталі аварії повідомимо згодом.

Аварія на волинській трасі: автівка перекинулась на дах. ФОТО
Аварія на волинській трасі: автівка перекинулась на дах. ФОТО
Аварія на волинській трасі: автівка перекинулась на дах. ФОТО

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Теги: аварія, Волинь
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