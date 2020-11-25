У ВНУ абітурієнтів безкоштовно готуватимуть до вступного іспиту з іноземної мови





Про це йдеться на сайті вишу.



В університеті майбутнім вступникам на магістратуру, які візьмуть цчасть у безкоштовному підготовчому курсі пропонують зручний графік щочетверга о 17.00–19.00 год. Приєднатися до курсу можна і онлайн.



Курс підготовки розрахований на 40 годин. Викладачі використовуватимуть сучасні методики вивчення іноземних мов та надаватимуть консультації.



Під час курсу можна взяти участь у науковому методично-лінгвістичному семінарі «Мовні універсалії у міжкультурні комунікації», що відбудеться 19 березня 2021 р., й отримати сертифікат.



Початок навчання 18 березня 2021 р.



Долаткову інформацію можна дізнатися у заступника декана по роботі зі студентами Євгенії Вознююк за номером +38 095 8654410 та завідувача кафедри іноземних мов та перекладу Оксани Черняк за номером +38 099 2140186.



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