У ВНУ абітурієнтів безкоштовно готуватимуть до вступного іспиту з іноземної мови
Сьогодні, 05:27
На факультеті міжнародних відносин ВНУ імені Лесі Українки оголосили про безкоштовний підготовчий курс до ЄВІ–2021 (Єдиний вступний іспит) з англійської мови.
Про це йдеться на сайті вишу.
В університеті майбутнім вступникам на магістратуру, які візьмуть цчасть у безкоштовному підготовчому курсі пропонують зручний графік щочетверга о 17.00–19.00 год. Приєднатися до курсу можна і онлайн.
Курс підготовки розрахований на 40 годин. Викладачі використовуватимуть сучасні методики вивчення іноземних мов та надаватимуть консультації.
Під час курсу можна взяти участь у науковому методично-лінгвістичному семінарі «Мовні універсалії у міжкультурні комунікації», що відбудеться 19 березня 2021 р., й отримати сертифікат.
Початок навчання 18 березня 2021 р.
Долаткову інформацію можна дізнатися у заступника декана по роботі зі студентами Євгенії Вознююк за номером +38 095 8654410 та завідувача кафедри іноземних мов та перекладу Оксани Черняк за номером +38 099 2140186.
Форма для реєстрації - ТУТ.
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Про це йдеться на сайті вишу.
В університеті майбутнім вступникам на магістратуру, які візьмуть цчасть у безкоштовному підготовчому курсі пропонують зручний графік щочетверга о 17.00–19.00 год. Приєднатися до курсу можна і онлайн.
Курс підготовки розрахований на 40 годин. Викладачі використовуватимуть сучасні методики вивчення іноземних мов та надаватимуть консультації.
Під час курсу можна взяти участь у науковому методично-лінгвістичному семінарі «Мовні універсалії у міжкультурні комунікації», що відбудеться 19 березня 2021 р., й отримати сертифікат.
Початок навчання 18 березня 2021 р.
Долаткову інформацію можна дізнатися у заступника декана по роботі зі студентами Євгенії Вознююк за номером +38 095 8654410 та завідувача кафедри іноземних мов та перекладу Оксани Черняк за номером +38 099 2140186.
Форма для реєстрації - ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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