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У ВНУ абітурієнтів безкоштовно готуватимуть до вступного іспиту з іноземної мови

У ВНУ абітурієнтів безкоштовно готуватимуть до вступного іспиту з іноземної мови
На факультеті міжнародних відносин ВНУ імені Лесі Українки оголосили про безкоштовний підготовчий курс до ЄВІ–2021 (Єдиний вступний іспит) з англійської мови.

Про це йдеться на сайті вишу.

В університеті майбутнім вступникам на магістратуру, які візьмуть цчасть у безкоштовному підготовчому курсі пропонують зручний графік щочетверга о 17.00–19.00 год. Приєднатися до курсу можна і онлайн.

Курс підготовки розрахований на 40 годин. Викладачі використовуватимуть сучасні методики вивчення іноземних мов та надаватимуть консультації.

Під час курсу можна взяти участь у науковому методично-лінгвістичному семінарі «Мовні універсалії у міжкультурні комунікації», що відбудеться 19 березня 2021 р., й отримати сертифікат.

Початок навчання 18 березня 2021 р.

Долаткову інформацію можна дізнатися у заступника декана по роботі зі студентами Євгенії Вознююк за номером +38 095 8654410 та завідувача кафедри іноземних мов та перекладу Оксани Черняк за номером +38 099 2140186.

Форма для реєстрації - ТУТ.

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Теги: ВНУ, Волинь, освіта, вступ
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