Чемпіон Латвії, гравець «Олександрії» і вихованець «Чорноморця»: хто може підсилити «Волинь»
Сьогодні, 02:16
Луцька "Волинь" в міжсезоння може підсилитися трьома гравцями.
Як стало повідомляє Sport Arena, на перегляді в луцькому клубі перебувають захисники Дмитро Семенов, В'ячеслав Велєв та В'ячеслав Шарпар.
21-річний Семенов належить "Олександрії", однак з березня минулого року він перебував в оренді в латвійській "Єлгаві".
20-річний Велєв - вихованець одеського "Чорноморця", який першу частину сезону провів в "Маріуполі", але недавно покинув клуб з Донецької області.
Також тренерський штаб "Волині" переглядає екс-півзахисника "Ворскли" В'ячеслава Шарпара.
Шарпар зіграв у двох матчах за "Волинь" в рамках товариського турніру в Бресті. Команда Василя Сачка програла брестському Динамо (0: 1), а також розгромила Сюи Спорт з Кот-д'Івуару (6: 0).
Раніше Шарпар вже грав за "Волинь". В Україні В'ячеслав також відомий виступами за "Ворсклу", "Металіст", київський "Арсенал", "Десну" і ряд інших команд.
Останнім клубом Шарпар була "Рига", яку він покинув в листопаді минулого року. У 2020 році півзахисник провів 15 матчів в чемпіонаті Латвії, відзначившись двома ассистами. У 2019 разом з клубом став чемпіоном Латвії.
Волинь йде на сьомому місці в турнірній таблиці Першої ліги, набравши 24 очки після 13 зіграних матчів. Лучани відновлять сезон виїзним матчем проти Чорноморця.
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Як стало повідомляє Sport Arena, на перегляді в луцькому клубі перебувають захисники Дмитро Семенов, В'ячеслав Велєв та В'ячеслав Шарпар.
21-річний Семенов належить "Олександрії", однак з березня минулого року він перебував в оренді в латвійській "Єлгаві".
20-річний Велєв - вихованець одеського "Чорноморця", який першу частину сезону провів в "Маріуполі", але недавно покинув клуб з Донецької області.
Також тренерський штаб "Волині" переглядає екс-півзахисника "Ворскли" В'ячеслава Шарпара.
Шарпар зіграв у двох матчах за "Волинь" в рамках товариського турніру в Бресті. Команда Василя Сачка програла брестському Динамо (0: 1), а також розгромила Сюи Спорт з Кот-д'Івуару (6: 0).
Раніше Шарпар вже грав за "Волинь". В Україні В'ячеслав також відомий виступами за "Ворсклу", "Металіст", київський "Арсенал", "Десну" і ряд інших команд.
Останнім клубом Шарпар була "Рига", яку він покинув в листопаді минулого року. У 2020 році півзахисник провів 15 матчів в чемпіонаті Латвії, відзначившись двома ассистами. У 2019 разом з клубом став чемпіоном Латвії.
Волинь йде на сьомому місці в турнірній таблиці Першої ліги, набравши 24 очки після 13 зіграних матчів. Лучани відновлять сезон виїзним матчем проти Чорноморця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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