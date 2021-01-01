Чемпіон Латвії, гравець «Олександрії» і вихованець «Чорноморця»: хто може підсилити «Волинь»





Як стало повідомляє Дмитро Семенов, В'ячеслав Велєв та В'ячеслав Шарпар.



21-річний Семенов належить "Олександрії", однак з березня минулого року він перебував в оренді в латвійській "Єлгаві".



20-річний Велєв - вихованець одеського "Чорноморця", який першу частину сезону провів в "Маріуполі", але недавно покинув клуб з Донецької області.



Також тренерський штаб "Волині" переглядає екс-півзахисника "Ворскли" В'ячеслава Шарпара.



Шарпар зіграв у двох матчах за "Волинь" в рамках товариського турніру в Бресті. Команда Василя Сачка програла брестському Динамо (0: 1), а також розгромила Сюи Спорт з Кот-д'Івуару (6: 0).



Раніше Шарпар вже грав за "Волинь". В Україні В'ячеслав також відомий виступами за "Ворсклу", "Металіст", київський "Арсенал", "Десну" і ряд інших команд.



Останнім клубом Шарпар була "Рига", яку він покинув в листопаді минулого року. У 2020 році півзахисник провів 15 матчів в чемпіонаті Латвії, відзначившись двома ассистами. У 2019 разом з клубом став чемпіоном Латвії.



Волинь йде на сьомому місці в турнірній таблиці Першої ліги, набравши 24 очки після 13 зіграних матчів. Лучани відновлять сезон виїзним матчем проти Чорноморця.

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