У Верховній Раді придумали, як вирішити проблему з «євробляхами»





Про це на брифінгу після засідання фракції "Слуга народу" розповів заступник глави фінкомітету Олександр Ковальчук, - пише



За словами нардепа, законопроекти стосуються автомобілів на єврономерах, які завезли в Україну до 31 грудня 2020 року. У комітеті вирішили знизити вартість розмитнення до близько 1000 євро.



"Буде коштувати в середньому до 1000 євро. Це залежить від трьох показників: вік автомобіля, тип двигуна та об'єм двигуна. Тобто вартість автомобіля більше до уваги не береться. Це разова акція? Так, але ми дуже хотіли б, щоб це остаточно вирішило проблему "євроблях", - сказав він.



Ковальчук додав, що комітет продовжить працювати в цьому напрямку, щоб знизити вартість розмитнення і для тих, хто ввозитиме "євробляхи" в майбутньому.



"Що стосується тих, хто зараз ввозить. Наша робоча група продовжить працювати з метою подолання корупційних схем, з метою наповнення бюджету та з метою зниження вартості розмитнення, але поступово, бо бюджет постраждає і матимемо проблеми", - пояснив нардеп.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фінансовий комітет Верховної ради вигадав, як вирішити проблему з нерозмитненими автомобілями на єврономерах ("євробляхи"). Комітет напрацював два законопроекти.Про це на брифінгу після засідання фракції "Слуга народу" розповів заступник глави фінкомітету Олександр Ковальчук, - пише РБК-Україна. За словами нардепа, законопроекти стосуються автомобілів на єврономерах, які завезли в Україну до 31 грудня 2020 року. У комітеті вирішили знизити вартість розмитнення до близько 1000 євро."Буде коштувати в середньому до 1000 євро. Це залежить від трьох показників: вік автомобіля, тип двигуна та об'єм двигуна. Тобто вартість автомобіля більше до уваги не береться. Це разова акція? Так, але ми дуже хотіли б, щоб це остаточно вирішило проблему "євроблях", - сказав він.Ковальчук додав, що комітет продовжить працювати в цьому напрямку, щоб знизити вартість розмитнення і для тих, хто ввозитиме "євробляхи" в майбутньому."Що стосується тих, хто зараз ввозить. Наша робоча група продовжить працювати з метою подолання корупційних схем, з метою наповнення бюджету та з метою зниження вартості розмитнення, але поступово, бо бюджет постраждає і матимемо проблеми", - пояснив нардеп.

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