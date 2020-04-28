вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Верховній Раді придумали, як вирішити проблему з «євробляхами»

У Верховній Раді придумали, як вирішити проблему з «євробляхами»
Фінансовий комітет Верховної ради вигадав, як вирішити проблему з нерозмитненими автомобілями на єврономерах ("євробляхи"). Комітет напрацював два законопроекти.

Про це на брифінгу після засідання фракції "Слуга народу" розповів заступник глави фінкомітету Олександр Ковальчук, - пише РБК-Україна.

За словами нардепа, законопроекти стосуються автомобілів на єврономерах, які завезли в Україну до 31 грудня 2020 року. У комітеті вирішили знизити вартість розмитнення до близько 1000 євро.

"Буде коштувати в середньому до 1000 євро. Це залежить від трьох показників: вік автомобіля, тип двигуна та об'єм двигуна. Тобто вартість автомобіля більше до уваги не береться. Це разова акція? Так, але ми дуже хотіли б, щоб це остаточно вирішило проблему "євроблях", - сказав він.

Ковальчук додав, що комітет продовжить працювати в цьому напрямку, щоб знизити вартість розмитнення і для тих, хто ввозитиме "євробляхи" в майбутньому.

"Що стосується тих, хто зараз ввозить. Наша робоча група продовжить працювати з метою подолання корупційних схем, з метою наповнення бюджету та з метою зниження вартості розмитнення, але поступово, бо бюджет постраждає і матимемо проблеми", - пояснив нардеп.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: євробляхи, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Верховній Раді придумали, як вирішити проблему з «євробляхами»
Сьогодні, 23:34
Студенти двох найбільших вишів Волині «рубалися» у «Counter-Strike». ФОТО
Сьогодні, 22:58
У Луцьку уже кілька днів поспіль комунальники збивають бурульки з дахів будівель
Сьогодні, 22:21
Аварія на волинській трасі: автівка перекинулась на дах. ФОТО
Сьогодні, 21:48
У луцькій лікарні – 7 пацієнтів з обмороженням. ВІДЕО
Сьогодні, 21:15
Схожі новини
В Україні можуть спростити правила розмитнення «євроблях» В Україні можуть спростити правила розмитнення «євроблях»
28 квітень, 2020, 13:00
Українці зможуть самостійно розмитнити «євробляхи» онлайн Українці зможуть самостійно розмитнити «євробляхи» онлайн
29 січень, 2020, 23:34
Що робити з «євробляхами» після 1 січня 2020 року. ВІДЕО Що робити з «євробляхами» після 1 січня 2020 року. ВІДЕО
25 грудень, 2019, 13:55
У Верховній Раді хочуть суттєво здешевити розмитнення «євроблях» У Верховній Раді хочуть суттєво здешевити розмитнення «євроблях»
31 жовтень, 2019, 04:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Верховній Раді придумали, як вирішити проблему з «євробляхами»
Сьогодні, 23:34
 0
Студенти двох найбільших вишів Волині «рубалися» у «Counter-Strike». ФОТО
Сьогодні, 22:58
 0
У Луцьку уже кілька днів поспіль комунальники збивають бурульки з дахів будівель
Сьогодні, 22:21
 0
Аварія на волинській трасі: автівка перекинулась на дах. ФОТО
Сьогодні, 21:48
 0
У луцькій лікарні – 7 пацієнтів з обмороженням. ВІДЕО
Сьогодні, 21:15
 0
Медіа
відео
1/8