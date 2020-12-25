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Волиняни стали призерами міжнародного фестивалю

Волиняни стали призерами міжнародного фестивалю
Волинські школярі стали призерами VI-го Міжнародного фестивалю образотворчого мистецтва “International Competition for Artists” SOLOVIOV ART.

Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.

Серед призерів Міжнародного фестивалю були учні Володимир-Волинської дитячої художньої школи імені М. Рокицького

Так, два перших місця здобули Аріна Сахно та Адріана Литвинчук, друге та третє місця у Єлизавети Крутій. Викладач – Катерина Юрчук.
Волиняни стали призерами міжнародного фестивалю
Волиняни стали призерами міжнародного фестивалю

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Теги: Волинь, конкурс
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