Волиняни стали призерами міжнародного фестивалю





Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.



Серед призерів Міжнародного фестивалю були учні Володимир-Волинської дитячої художньої школи імені М. Рокицького



Так, два перших місця здобули Аріна Сахно та Адріана Литвинчук, друге та третє місця у Єлизавети Крутій. Викладач – Катерина Юрчук.



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