Волиняни стали призерами міжнародного фестивалю
Сьогодні, 03:17
Волинські школярі стали призерами VI-го Міжнародного фестивалю образотворчого мистецтва “International Competition for Artists” SOLOVIOV ART.
Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.
Серед призерів Міжнародного фестивалю були учні Володимир-Волинської дитячої художньої школи імені М. Рокицького
Так, два перших місця здобули Аріна Сахно та Адріана Литвинчук, друге та третє місця у Єлизавети Крутій. Викладач – Катерина Юрчук.
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Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.
Серед призерів Міжнародного фестивалю були учні Володимир-Волинської дитячої художньої школи імені М. Рокицького
Так, два перших місця здобули Аріна Сахно та Адріана Литвинчук, друге та третє місця у Єлизавети Крутій. Викладач – Катерина Юрчук.
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