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Курс валют у Луцьку на 16 лютого

Курс валют у Луцьку на 16 лютого
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.82, а продаж – 27.95.

Євро при купівлі становить – 33.60, продажу – 33.78.

Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.38.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.50, продаж – 7.57.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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