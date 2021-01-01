Курс валют у Луцьку на 16 лютого





Євро при купівлі становить – 33.60, продажу – 33.78.



Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.38.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.50, продаж – 7.57.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 27.82, а продаж – 27.95.Євро при купівлі становить – 33.60, продажу – 33.78.Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.38.Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.50, продаж – 7.57.

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