На Волині зі снігових заметів рятувальники звільнили «швидку», 2 автобуси, 3 легковики та 8 вантажівок





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У понеділок, 15 лютого через несприятливі погодні умови підрозділи ДСНС у Волинській області здійснили 14 виїздів на аварійно-рятувальні роботи та звільнили транспортні засоби із снігових заметів та кюветів уздовж автодоріг. Вивільнили 14 автомобілів, з них 8 – вантажних, 3 – легкові, 2 – рейсові автобуси, а також автомобіль швидкої медичної допомоги, в яких перебувало 28 людей.



До ліквідації залучили 14 одиниць техніки та 44 рятувальників.



О 07:10 до служби 101 надійшло повідомлення, що біля села Колпитів Локачинського району на заметеному снігом бездоріжжі опинився рейсовий автобус «Колпитів – Луцьк», у якому перебував водій та троє пасажирів. Рятувальники витягли транспортний засіб на проїжджу ділянку дороги й автобус продовжив рух за маршрутом.



На вулиці Генерала Шухевича у місті Володимирі-Волинському потрапив у сніговий замет ще один мікроавтобус, що створив перешкоду для руху транспорту. В транспортному засобі перебував лише водій. Автобус відбуксирували рятувальники 7-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира-Волинського.



Близько 8 години біля села Стенжаричі Володимир-Волинського району у сніговий замет потрапив автомобіль екстреної медичної служби, що повертався з виклику. Рятувальники вивільнили карету «швидкої» за допомогою троса.



У місті Рожищі на вулиці Промисловій забуксував у снігу вантажний автомобіль, що транспортував деревину. Працівники 3-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Рожища відбуксирували великогабаритний транспортний засіб на стійку ділянку автодороги.











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