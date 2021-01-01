У Польщі двоє українців ошукали інтернет-покупців на майже пів мільйона злотих
Сьогодні, 09:36
У Жешові затримали двох українців, які продавали на Allegro товар, якого насправді не було.
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на podkarpacka.policja.gov.pl, двоє громадян України зробили фіктивний продаж товарів постійним джерелом доходу.
Співробітники поліції Департаменту боротьби з кіберзлочинністю в Жешуві знайшли слід шахраїв, які за допомогою торгової платформи Allegro розмістили оголошення про продаж електронного обладнання, газонокосарок, міксерів, кухонних комбайнів. Гроші від покупців отримували, але замовлення не відправляли.
За 4 місяці своєї діяльності (з початку липня до кінця жовтня 2020 року) 49-річному та 21-річному українцям вдалося обдурили щонайменше 474 покупців на загальну суму майже пів мільйона злотих.
Прокурор висунув правопорушникам звинувачення у шахрайстві, яке вони вчинили спільно та узгоджено з метою отримання фінансової вигоди. Жертви чоловіків отримали компенсацію за рахунок коштів порталу Аllegro.
На вимогу Окружної прокуратури у Жешуві суд тимчасово заарештував обох українців на три місяці. За скоєний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на podkarpacka.policja.gov.pl, двоє громадян України зробили фіктивний продаж товарів постійним джерелом доходу.
Співробітники поліції Департаменту боротьби з кіберзлочинністю в Жешуві знайшли слід шахраїв, які за допомогою торгової платформи Allegro розмістили оголошення про продаж електронного обладнання, газонокосарок, міксерів, кухонних комбайнів. Гроші від покупців отримували, але замовлення не відправляли.
За 4 місяці своєї діяльності (з початку липня до кінця жовтня 2020 року) 49-річному та 21-річному українцям вдалося обдурили щонайменше 474 покупців на загальну суму майже пів мільйона злотих.
Прокурор висунув правопорушникам звинувачення у шахрайстві, яке вони вчинили спільно та узгоджено з метою отримання фінансової вигоди. Жертви чоловіків отримали компенсацію за рахунок коштів порталу Аllegro.
На вимогу Окружної прокуратури у Жешуві суд тимчасово заарештував обох українців на три місяці. За скоєний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянин відгамселив коханця дружини, суд зобов'язав сплатити постраждалому 45 тисяч
Сьогодні, 09:56
На Волині зі снігових заметів рятувальники звільнили «швидку», 2 автобуси, 3 легковики та 8 вантажівок
Сьогодні, 09:52
У Польщі двоє українців ошукали інтернет-покупців на майже пів мільйона злотих
Сьогодні, 09:36
Курс валют у Луцьку на 16 лютого
Сьогодні, 09:22
У Чернівцях здійснили мрію хлопчика, який помирає. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 09:11