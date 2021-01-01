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У Польщі двоє українців ошукали інтернет-покупців на майже пів мільйона злотих

У Польщі двоє українців ошукали інтернет-покупців на майже пів мільйона злотих
У Жешові затримали двох українців, які продавали на Allegro товар, якого насправді не було.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на podkarpacka.policja.gov.pl, двоє громадян України зробили фіктивний продаж товарів постійним джерелом доходу.

Співробітники поліції Департаменту боротьби з кіберзлочинністю в Жешуві знайшли слід шахраїв, які за допомогою торгової платформи Allegro розмістили оголошення про продаж електронного обладнання, газонокосарок, міксерів, кухонних комбайнів. Гроші від покупців отримували, але замовлення не відправляли.

За 4 місяці своєї діяльності (з початку липня до кінця жовтня 2020 року) 49-річному та 21-річному українцям вдалося обдурили щонайменше 474 покупців на загальну суму майже пів мільйона злотих.

Прокурор висунув правопорушникам звинувачення у шахрайстві, яке вони вчинили спільно та узгоджено з метою отримання фінансової вигоди. Жертви чоловіків отримали компенсацію за рахунок коштів порталу Аllegro.

На вимогу Окружної прокуратури у Жешуві суд тимчасово заарештував обох українців на три місяці. За скоєний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

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Теги: шахраї, Польща, українці
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