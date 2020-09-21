вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин відгамселив коханця дружини, суд зобов'язав сплатити постраждалому 45 тисяч

Волинянин відгамселив коханця дружини, суд зобов'язав сплатити постраждалому 45 тисяч
Волинянин побив коханця дружини так, що той прийшов до тями лише у лікарні. За це чоловік отримав умовне покарання та має виплатити постраждалому понад 45 тисяч гривень моральної та матеріальної шкоди.

Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

9 березня минулого року волинянин, прийшовши додому, побачив на подвір’ї гужову підводу, що належить його односельчанину. Також він почув дивні звуки, що лунали з дровітні. Зайшовши туди, він побачив дружину, яка займалася прелюбодійством з іншим чоловіком.

Волинянин, перебуваючи у стані афекту, поліном та ногами побив коханця дружини. Згідно з висновком експерта, постраждалий отримав тяжкі тілесні ушкодження.

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину та просив суд суворо його не карати. Цивільний позов визнав частково, погодившись із сумою матеріальної шкоди та заперечивши завдання потерпілому моральної шкоди.

Натомість потерпілий розповів у суді, що підвозив дружину обвинуваченого додому, оскільки та була п’яною. Вже на обійсті під час пікантного моменту їх виявив обвинувачений, який його і побив. До свідомості прийшов лише у лікарні. Постраждалий просив суд повністю задовольнити цивільний позов, оскільки йому була завдана і матеріальна, і моральна шкода.

Врахувавши всі обставини справи, суд призначив чоловіку покарання у виді одного року обмеження волі, замінивши його на умовний термін. Також частково задовольнив цивільний позов постраждалого – 16 тисяч 601 гривня майнової шкоди та 30 тисяч гривень моральної.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: побиття, волинянин, коханець, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Перекриту раніше дорогу на Волині відкрили для легкових авто
Сьогодні, 10:11
Чоловіка, прикутого до ліжка, врятували з вогню на Волині
Сьогодні, 10:09
Волинянин відгамселив коханця дружини, суд зобов'язав сплатити постраждалому 45 тисяч
Сьогодні, 09:56
На Волині зі снігових заметів рятувальники звільнили «швидку», 2 автобуси, 3 легковики та 8 вантажівок
Сьогодні, 09:52
У Польщі двоє українців ошукали інтернет-покупців на майже пів мільйона злотих
Сьогодні, 09:36
Схожі новини
Судили волинянина, який побив брата лопатою через облаштування паркану Судили волинянина, який побив брата лопатою через облаштування паркану
21 вересень, 2020, 20:57
Судили волинянина, який до смерті побив співмешканку палицею Судили волинянина, який до смерті побив співмешканку палицею
29 травень, 2020, 09:57
Волинянин побив сестру та обматюкав поліцейських Волинянин побив сестру та обматюкав поліцейських
30 січень, 2020, 11:50
Волинянину, який до смерті побив 57-річного чоловіка, «світить» до 10 років тюрми Волинянину, який до смерті побив 57-річного чоловіка, «світить» до 10 років тюрми
02 жовтень, 2019, 17:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі-Волинському на жінку впали двері банку
Сьогодні, 10:28
 0
Перекриту раніше дорогу на Волині відкрили для легкових авто
Сьогодні, 10:11
 0
Чоловіка, прикутого до ліжка, врятували з вогню на Волині
Сьогодні, 10:09
 0
Волинянин відгамселив коханця дружини, суд зобов'язав сплатити постраждалому 45 тисяч
Сьогодні, 09:56
 0
На Волині зі снігових заметів рятувальники звільнили «швидку», 2 автобуси, 3 легковики та 8 вантажівок
Сьогодні, 09:52
 0
Медіа
відео
1/8