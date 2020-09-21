Волинянин відгамселив коханця дружини, суд зобов'язав сплатити постраждалому 45 тисяч





Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області, - пишуть



9 березня минулого року волинянин, прийшовши додому, побачив на подвір’ї гужову підводу, що належить його односельчанину. Також він почув дивні звуки, що лунали з дровітні. Зайшовши туди, він побачив дружину, яка займалася прелюбодійством з іншим чоловіком.



Волинянин, перебуваючи у стані афекту, поліном та ногами побив коханця дружини. Згідно з висновком експерта, постраждалий отримав тяжкі тілесні ушкодження.



У суді обвинувачений повністю визнав свою вину та просив суд суворо його не карати. Цивільний позов визнав частково, погодившись із сумою матеріальної шкоди та заперечивши завдання потерпілому моральної шкоди.



Натомість потерпілий розповів у суді, що підвозив дружину обвинуваченого додому, оскільки та була п’яною. Вже на обійсті під час пікантного моменту їх виявив обвинувачений, який його і побив. До свідомості прийшов лише у лікарні. Постраждалий просив суд повністю задовольнити цивільний позов, оскільки йому була завдана і матеріальна, і моральна шкода.



Врахувавши всі обставини справи, суд призначив чоловіку покарання у виді одного року обмеження волі, замінивши його на умовний термін. Також частково задовольнив цивільний позов постраждалого – 16 тисяч 601 гривня майнової шкоди та 30 тисяч гривень моральної.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин побив коханця дружини так, що той прийшов до тями лише у лікарні. За це чоловік отримав умовне покарання та має виплатити постраждалому понад 45 тисяч гривень моральної та матеріальної шкоди.Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини 9 березня минулого року волинянин, прийшовши додому, побачив на подвір’ї гужову підводу, що належить його односельчанину. Також він почув дивні звуки, що лунали з дровітні. Зайшовши туди, він побачив дружину, яка займалася прелюбодійством з іншим чоловіком.Волинянин, перебуваючи у стані афекту, поліном та ногами побив коханця дружини. Згідно з висновком експерта, постраждалий отримав тяжкі тілесні ушкодження.У суді обвинувачений повністю визнав свою вину та просив суд суворо його не карати. Цивільний позов визнав частково, погодившись із сумою матеріальної шкоди та заперечивши завдання потерпілому моральної шкоди.Натомість потерпілий розповів у суді, що підвозив дружину обвинуваченого додому, оскільки та була п’яною. Вже на обійсті під час пікантного моменту їх виявив обвинувачений, який його і побив. До свідомості прийшов лише у лікарні. Постраждалий просив суд повністю задовольнити цивільний позов, оскільки йому була завдана і матеріальна, і моральна шкода.Врахувавши всі обставини справи, суд призначив чоловіку покарання у виді одного року обмеження волі, замінивши його на умовний термін. Також частково задовольнив цивільний позов постраждалого – 16 тисяч 601 гривня майнової шкоди та 30 тисяч гривень моральної.

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