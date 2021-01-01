На Волині рятували від вогню житловий будинок і котельню

На Волині за минулу добу рятувальники загасили декілька пожеж.Так, вночі у селі Журавники Горохівського району о 3:32 зайнявся вогнем дерев’яний житловий будинок, - інформує УДСНС України у Волинській області.За викликом прибули працівники рятувальники, які за сім хвилин локалізували пожежу в коридорі оселі, а о 4:34 остаточно ліквідували її.Ймовірна причина виникнення пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.Вранці о 8:51 ще одну пожежу у цегляній котельні, що прибудована до будівлі автогаражів у місті Ковелі, загасили працівники ковельських 4-ї та 19-ї Державних поржежно-рятувальних частин.За 24 хвилини вогнеборці локалізували вогонь, що встиг знищити водяний насос, насос фільтрації води, терморегулятор, вікно, 12 м2 оздоблення стін на будівлі автогаражів, пошкодити двері, 30 м2 перекриття та покрівлі котельні. А вже о 9:41 рятувальники остаточно ліквідували пожежу в котельні.Ймовірна причина пожежі - недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.