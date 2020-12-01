Чоловіка, прикутого до ліжка, врятували з вогню на Волині
Сьогодні, 10:09
Пожежа у місті Ковелі мало не забрала життя 64-річного чоловіка, який після інсульту був прикутий до ліжка.
Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Інформують, що його врятували вогнеборці 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля УДСНС України у Волинській області.
Із палаючої кімнати будинку його на вулицю винесли рятувальники на чолі з начальником караулу Сергієм Волосюком та передали до рук медиків.
Врятованого госпіталізували в Ковельську центральну районну лікарню у відділення реанімації, стан важкий.
Причина виникнення пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових газових приладів.
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Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Інформують, що його врятували вогнеборці 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля УДСНС України у Волинській області.
Із палаючої кімнати будинку його на вулицю винесли рятувальники на чолі з начальником караулу Сергієм Волосюком та передали до рук медиків.
Врятованого госпіталізували в Ковельську центральну районну лікарню у відділення реанімації, стан важкий.
Причина виникнення пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових газових приладів.
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