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Чоловіка, прикутого до ліжка, врятували з вогню на Волині

Чоловіка, прикутого до ліжка, врятували з вогню на Волині
Пожежа у місті Ковелі мало не забрала життя 64-річного чоловіка, який після інсульту був прикутий до ліжка.

Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.

Інформують, що його врятували вогнеборці 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля УДСНС України у Волинській області.

Із палаючої кімнати будинку його на вулицю винесли рятувальники на чолі з начальником караулу Сергієм Волосюком та передали до рук медиків.

Врятованого госпіталізували в Ковельську центральну районну лікарню у відділення реанімації, стан важкий.

Причина виникнення пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових газових приладів.

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Теги: Ковель, пожежа
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