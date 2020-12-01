Чоловіка, прикутого до ліжка, врятували з вогню на Волині

Пожежа у місті Ковелі мало не забрала життя 64-річного чоловіка, який після інсульту був прикутий до ліжка.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.Інформують, що його врятували вогнеборці 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля УДСНС України у Волинській області.Із палаючої кімнати будинку його на вулицю винесли рятувальники на чолі з начальником караулута передали до рук медиків.Врятованого госпіталізували в Ковельську центральну районну лікарню у відділення реанімації, стан важкий.Причина виникнення пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових газових приладів.