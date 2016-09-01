У Володимирі-Волинському на жінку впали двері банку





Про це



Зазначають, що двері впали на жінку, коли вона їх відкривала. На щастя, відвідувачка банку не постраждала.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на жінку впали вхідні двері у відділення "Приватбанку", що знаходиться на вулиці Ковельській. Інцидент трапився вранці 16-го лютого.Про це БУГу повідомили очевидці.Зазначають, що двері впали на жінку, коли вона їх відкривала. На щастя, відвідувачка банку не постраждала.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію