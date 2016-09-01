У Володимирі-Волинському на жінку впали двері банку
Сьогодні, 10:28
У Володимирі-Волинському на жінку впали вхідні двері у відділення "Приватбанку", що знаходиться на вулиці Ковельській. Інцидент трапився вранці 16-го лютого.
Про це БУГу повідомили очевидці.
Зазначають, що двері впали на жінку, коли вона їх відкривала. На щастя, відвідувачка банку не постраждала.
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Про це БУГу повідомили очевидці.
Зазначають, що двері впали на жінку, коли вона їх відкривала. На щастя, відвідувачка банку не постраждала.
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