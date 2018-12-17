У місті на Волині вранці горіла автівка. ФОТО. ВІДЕО





Так, 16 лютого о 08:36 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу легковика, - інформує У ДСНС у Волинській області.



На місце події прибули рятувальники. Вогнеборці встановили, що сталося загоряння в салоні автомобіля. О 08:42 рятувальники локалізували пожежу, а о 08:45 – ліквідували.



Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу в автомобілі та запобігти поширенню вогню на припаркований поруч легковик.



Внаслідок займання згорів моторний відсік та обшивка салону транспортного засобу.



Причину пожежі встановлюють.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на вулиці Карбишева горів автомобіль.Так, 16 лютого о 08:36 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу легковика, - інформує У ДСНС у Волинській області.На місце події прибули рятувальники. Вогнеборці встановили, що сталося загоряння в салоні автомобіля. О 08:42 рятувальники локалізували пожежу, а о 08:45 – ліквідували.Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу в автомобілі та запобігти поширенню вогню на припаркований поруч легковик.Внаслідок займання згорів моторний відсік та обшивка салону транспортного засобу.Причину пожежі встановлюють.

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