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У місті на Волині вранці горіла автівка. ФОТО. ВІДЕО

У місті на Волині вранці горіла автівка. ФОТО. ВІДЕО
У Володимирі-Волинському на вулиці Карбишева горів автомобіль.

Так, 16 лютого о 08:36 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу легковика, - інформує У ДСНС у Волинській області.

На місце події прибули рятувальники. Вогнеборці встановили, що сталося загоряння в салоні автомобіля. О 08:42 рятувальники локалізували пожежу, а о 08:45 – ліквідували.

Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу в автомобілі та запобігти поширенню вогню на припаркований поруч легковик.

Внаслідок займання згорів моторний відсік та обшивка салону транспортного засобу.

Причину пожежі встановлюють.


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Теги: пожежа, Волинь, авто
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