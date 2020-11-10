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У підпільному гральному закладі, викритому на днях у Луцьку, намагалися відновити роботу

У підпільному гральному закладі, викритому на днях у Луцьку, намагалися відновити роботу
Поліцейські перешкодили відновленню незаконної діяльності грального закладу у Луцьку.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, що 10 лютого дільничні офіцери поліції припинили незаконну діяльність підпільного грального закладу, який функціонував в одному із спальних районів міста. Тоді під час проведення санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили близько 70 одиниць техніки. Вилучене обладнання направили на експертизи.

Як з’ясувалося, через декілька днів інтерактивний клуб відновив свою діяльність. У приміщення завезли нову техніку і заклад був готовий приймати відвідувачів. Завдяки злагодженим діям дільничних офіцерів поліції, слідчих Луцького районного управління поліції та патрульних поліцейських цьому завадили. Під час слідчих дій вилучили: 13 моніторів, 12 системних блоків, жорсткі диски, флешки, відеореєстратори, клавіатури та мишки.

Результати обшуку приєднані до кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють осіб-організаторів протиправної діяльності. Їм загрожує від 170 до 680 тисяч гривень штрафу без права обіймати певні посади строком на рік.


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Теги: Луцьк, підпільне казино, поліція
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