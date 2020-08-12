вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинянина вдома під час обшуку поліцейські знайшли наркотики

У волинянина вдома під час обшуку поліцейські знайшли наркотики
Під час обшуку у жителя села Заболоття, що на Ратнівщині, поліцейські вилучили наркотики.

Так, 15 лютого у 38-річного чоловіка за місцем проживання виявили майже 10 грам канабісу, - інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.

Речовину вилучену та направили на експертизу.

Відкрили кримінальне провадження за частино 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркотики, обшук, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Куди вивозять сніг із доріг та вулиць Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 19:14
У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 17 лютого. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 19:00
У волинянина вдома під час обшуку поліцейські знайшли наркотики
Сьогодні, 18:30
На Волині підліток вкрав у чоловіка в сумермаркеті рюкзак з продуктами
Сьогодні, 17:56
Неподалік Луцька нацгвардійці проводитимуть навчальні стрільби: волинян просять бути обережними
Сьогодні, 17:25
Схожі новини
Волинянин, який зберігав удома канабіс, втрапив у тюрму на понад 4 роки Волинянин, який зберігав удома канабіс, втрапив у тюрму на понад 4 роки
Сьогодні, 16:35
На Волині затримали чоловіка під час отримання посилки із наркотиками. ФОТО На Волині затримали чоловіка під час отримання посилки із наркотиками. ФОТО
12 серпень, 2020, 13:10
Під час обшуку у автівці волинянина знайшли понад 100 набоїв Під час обшуку у автівці волинянина знайшли понад 100 набоїв
27 березень, 2020, 16:50
Волинянину, який торгував наркотиками на ринку, «впаяли» 3 роки тюрми Волинянину, який торгував наркотиками на ринку, «впаяли» 3 роки тюрми
10 лютий, 2020, 12:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські плавці здобули нагороди на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 19:38
 0
Куди вивозять сніг із доріг та вулиць Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 19:14
 0
У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 17 лютого. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 19:00
 0
У волинянина вдома під час обшуку поліцейські знайшли наркотики
Сьогодні, 18:30
 0
На Волині підліток вкрав у чоловіка в сумермаркеті рюкзак з продуктами
Сьогодні, 17:56
 0
Медіа
відео
1/8