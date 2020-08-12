У волинянина вдома під час обшуку поліцейські знайшли наркотики
Сьогодні, 18:30
Під час обшуку у жителя села Заболоття, що на Ратнівщині, поліцейські вилучили наркотики.
Так, 15 лютого у 38-річного чоловіка за місцем проживання виявили майже 10 грам канабісу, - інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.
Речовину вилучену та направили на експертизу.
Відкрили кримінальне провадження за частино 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, 15 лютого у 38-річного чоловіка за місцем проживання виявили майже 10 грам канабісу, - інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.
Речовину вилучену та направили на експертизу.
Відкрили кримінальне провадження за частино 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Куди вивозять сніг із доріг та вулиць Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 19:14
У волинянина вдома під час обшуку поліцейські знайшли наркотики
Сьогодні, 18:30
Неподалік Луцька нацгвардійці проводитимуть навчальні стрільби: волинян просять бути обережними
Сьогодні, 17:25