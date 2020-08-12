У волинянина вдома під час обшуку поліцейські знайшли наркотики

Під час обшуку у жителя села Заболоття, що на Ратнівщині, поліцейські вилучили наркотики.Так, 15 лютого у 38-річного чоловіка за місцем проживання виявили майже 10 грам канабісу, - інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.Речовину вилучену та направили на експертизу.Відкрили кримінальне провадження за частино 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років.