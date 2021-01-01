Серед ночі на трасі волинські патрульні врятували людину від обмороження

На стаціонарному посту "Цумань", що на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне), патрульні помітили чоловіка, який сьогодні, 16 лютого, близько 2-ї години ночі, йшов вздовж проїзної частини дороги.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Інформують, що чоловік звернувся до патрульних та розповів, що проживає близько 40 км звідси та не може самотужки дістатися додому, оскільки дуже змерз та у нього розрядився мобільний телефон.Поліцейські без роздумів запросили 30-річного чоловіка до службового автомобіля та у приміщення стаціонарного поста, щоб громадянин нагрівся та зарядив свій мобільний телефон.Опісля цього, патрульні вийшли на зв'язок із його рідними та повідомили їм про подію.Уже за деякий час близькі забрали громадянина та висловили щиру подяку патрульним.